يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه

وقعت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة بإقليم دارفور، في خطوة مهمة على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.
تم توقيع الاتفاق في جوبا عاصمة جنوب السودان بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.
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وتعقيبا على الاتفاق قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إن اتفاقية السلام التى تم توقيعها اليوم فى جوبا مهداة إلى الأطفال النازحين واللاجئين الذين اكتووا بنيران الحروب وفقدوا مأواهم، وتعهد باستكمال مسيرة السلام.
وقال حمدوك فى صفحته بالفيس بوك أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان الشقيق إلى أطفالنا الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء لأُمّهات وآباء يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر المجيدة وعد العودة، وعد العدالة، وعد التنمية، ووعد الأمان.
بنود الاتفاقية
تتضمن بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية - بالأحرف الأولى إعطاء المنطقتين الحكم الذاتي، ودمج قوات الحركة مع الجيش السوداني خلال فترة ٣٩ شهرا.
الموقعون على الاتفاق
وقعت الدكتورة ايثار خليل إبراهيم نيابة عن العدل والمساواة، كما وقعت ازدهار جمعة نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية، ووقع مني أركو مناوي نيابة عن حركة تحرير السودان، كما وقع د. الهادي إدريس عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وعن التحالف السوداني وقع خميس عبدالله أبكر.
ووقع عن تجمع قوى تحرير السودان خميس عبدالله أبكر، وأسامة سعيد وقع إنابة عن مؤتمر البجا، كما وقع خالد إدريس نيابة عن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، ووقع محمد داؤود نيابة عن حركة تحرير كوش.