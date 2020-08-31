يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه

وقعت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة بإقليم دارفور، في خطوة مهمة على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.





تم توقيع الاتفاق في جوبا عاصمة جنوب السودان بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.





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وتعقيبا على الاتفاق قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إن اتفاقية السلام التى تم توقيعها اليوم فى جوبا مهداة إلى الأطفال النازحين واللاجئين الذين اكتووا بنيران الحروب وفقدوا مأواهم، وتعهد باستكمال مسيرة السلام.

