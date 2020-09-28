دراسة: الرضاعة الطبيعية تحمي من الإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

كشفت دراسة حديثة اجريت مؤخرا من قبل باحثين بجامعة بكين الصينية، أن الرضاعة الطبيعية تساعد في مكافحة الإصابة بـ فيروس كورونا، وذلك لان حليب الثدي البشري يساعد في قتل الفيروسات المسببة لـ Covid-19.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن حليب الأم يمنع ويعالج فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، وذلك عبر قتل الخلايا المعرضة لفيروس كورونا وفقا لما نشر في صحيفة SOUTH CHINA POST.
وقال البروفيسور تونج ييجانج من جامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية، إن الرضاعة الطبيعية تمنع فيروس كورونا من الدخول والتكاثر بعد دخوله إلى الجسم، وذلك على عكس ما كان يشاع عن الرضاعة الطبيعية على أنها تزيد من خطر انتقال الفيروس.
وأضاف تونج، أن حليب الأم يوقف تكاثر الفيروس في الخلايا المصابة بالفعل، مما يجعل له تأثيرات قمعية على البكتيريا والفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.
ونصح تونج، الأمهات بالرضاعة الطبيعية لمنع الإصابة بفيروس كورونا والشفاء للأمهات المصابات بالفيروس، وذلك لأنه يعزز تكاثر الخلايا السليمة أثناء قتل الفيروس.