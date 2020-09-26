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توك شو

بالأدلة والبراهين.. الصحة العالمية: كورونا فيروس طبيعي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:02 م
جائحة كورونا
جائحة كورونا
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قسم التوك شو
عرضت قناة «العربية» تقريرا عن تصريحات منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، التي أكدت فيها أن فيروس كوفيد 19 طبيعيا بحسب الأدلة و البراهين.

ومن جانبه قال تيدروس جيبريسوس المدير لمنظمة الصحة العالمية "المنظمة تؤمن بالعلم و الأدلة و لهذا يقول شعار المنظمة «العلم، الحلول، التضامن» و حسب جميع المنشورات التي رأيناها فهذه المنشورات تقول شيئا في الواقع إن الفيروس حدث بشكل طبيعي".

وأكدت «العربية» أن تلك التصريحات جاءت بعد أسئلة وجهت إلى المنطمة عن منشأ الفيروس و أصله، خاصتًا بعد إدعاء إحدي العالمات الهاربات من الصين أن الفيروس محضر معمليا بمختبر مدينة ووهان الصينية. 

وذكر التقرير أنه كان هناك شكوك حول أصل الفيروس في ظل إتهام الحكومة الأمريكية و على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الصينية بصناعتها للفيروس و هي المسئولة عن إنتشار الفيروس عالميا.

و قد إنتشر فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميا بـ «كورونا» على مستوى العالم فأصاب أكثر من 32 مليون شخص و أكثر من مليون وفاة بسبب الفيروس.
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