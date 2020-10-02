دراسة: عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لا يمنع تفشي فيروس كورونا

جامعة بنسلفانيا، إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعالج الملاريا، لا يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. توصلت دراسة جديدة جديدة جريت مؤخرا من قبل باحثون





132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بدوام كامل، والذين تعرضوا للفيروس بين 9 أبريل و13 يوليو، وقد وجدت نتائج الدراسة أن عقار هيدروكسي كلوروكين لم يحميهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وفقا لما نشر في نيويورك بوست. وتتبعت بيانات الدراسة حوالي









وجد الباحثون أن 4 منهم ثبتت إصابتهم بـفيروس كورونا. وكشف الباحثون، انه تم إعطاء ما يقرب من نصف المشاركين جرعة 600 ملغ من هيدروكسي كلوروكين يوميا لمدة ثمانية أسابيع، بينما مُنح الآخرون علاجا وهميا، و



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الذين حصلوا على عقار هيدروكسي كلوروكين لم تظهر أجسامهم أي مقاومة من فيروس كورونا ، واكنوا مثلهم كمثل الذين تناولوا دواء وهميا.



