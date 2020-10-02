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مرأة

دراسة: عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لا يمنع تفشي فيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:22 م
عقار الملاريا هيدروكسي
عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لا يمنع تفشي فيروس كورونا
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آية التيجي
توصلت دراسة جديدة جديدة جريت مؤخرا من قبل باحثون جامعة بنسلفانيا، إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعالج الملاريا، لا يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتتبعت بيانات الدراسة حوالي 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بدوام كامل، والذين تعرضوا للفيروس بين 9 أبريل و13 يوليو، وقد وجدت نتائج الدراسة أن عقار هيدروكسي كلوروكين لم يحميهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشر في نيويورك بوست.


وكشف الباحثون، انه تم إعطاء ما يقرب من نصف المشاركين جرعة 600 ملغ من هيدروكسي كلوروكين يوميا لمدة ثمانية أسابيع، بينما مُنح الآخرون علاجا وهميا، ووجد الباحثون أن 4 منهم ثبتت إصابتهم بـفيروس كورونا.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الذين حصلوا على عقار هيدروكسي كلوروكين لم تظهر أجسامهم أي مقاومة من فيروس كورونا، واكنوا مثلهم كمثل الذين تناولوا دواء وهميا.

وأشار الباحثون إلى أنه لم يكن هناك فرق كبير في معدلات الإصابة لدى المشاركين الذين حصلوا على هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالدواء الوهمي للوقاية من فيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.
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