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الطب الوقائي: عقار هيدروكسي كلوروكين آمن فى هذه الحالة.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:26 ص
هيدروكسي كلوركين
هيدروكسي كلوركين
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حمزة شعيب

قال مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن دواء هيدروكسي كلوركوين آمن فى علاج مصابي فيروس كورونا وذلك في  حالة إتباع الإرشادات الصحية.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي:"مستمرون فى إستخدام عقار هيدروسي كلوروكين مع بعض الحالات التى تستدعي إستخدامه".

وأكمل رئيس قطاع الطب الوقائى:" يجب على أصحاب الامراض المزمنة التوجة للمستشفي لمتابعة حالاتهم فى  حالة الإصابة بفيروس كورونا، لن موقفهم الصحي اصعب من الشخص العادي الذي لايعاني من امراض مزمنة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم  برنامج «يحدث في مصر»، والمذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن المعدلات بدأت في الانخفاض، لافتا إلى أن الإصابات تسير وفقًا للتوقعات.

ونوه رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا توقعات الوزارة فى محلها وتكاد تكون متقاربة فى الأرقام.

وأكمل:" تلاحظ على الايام الماضية زيادة فى نسبة الوفيات وبمراجعة الحالات تبين أنها بسبب الأمراض المزمنة".

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