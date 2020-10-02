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دراسة: لقاحات الإنفلونزا لا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بـ فيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
ذكرت دراسة حديثة، أن لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر إصابة الشخص بـ COVID-19 ولا يرتبط بالمرض الشديد والوفاة بسبب المرض.

ويكشف البحث الذي ظهر في مجلة Clinical and Translational Science، أن لقاح الإنفلونزا هو الطريقة الوحيدة الأكثر أهمية لحماية صحة الناس في فصلي الخريف والشتاء.

ويمكن أن يكون نشاط الأنفلونزا الموسمية غير متوقع ، ومن الشائع أن يتم إدخال الأشخاص الأصحاء إلى المستشفى بسبب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحرجة كل عام.

تظهر الإحصائيات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه خلال موسم الأنفلونزا في الولايات المتحدة 2019-2020 ، كان هناك 39-56 مليون حالة إصابة بالمرض وكانت هناك أيضًا 18-26 مليون زيارة طبية للإنفلونزا ، تطلبت ما يصل إلى 740.000 حالة دخول إلى المستشفى علاوة على ذلك ، ربما تسببت الإنفلونزا في وفاة ما يصل إلى 62000 شخص في الولايات المتحدة.


وتشير الدراسات التي تبحث في وباء إنفلونزا عام 1918 إلى أن الموجة الثانية من COVID-19 ممكنة في خريف وشتاء 2020. سيتداخل هذا مع أكثر مراحل الإنفلونزا الموسمية نشاطًا.

كما أن الإجراءات الوقائية ، مثل التباعد الجسدي ، قللت أيضًا من انتشار الأنفلونز، وأفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن نتائج الاختبارات الإيجابية انخفضت من أكثر من 20٪ إلى 2.3٪ خلال الجائحة وظلت عند "مستويات منخفضة تاريخيًا بين الفصول".

مع اندماج موسم الإنفلونزا مع جائحة COVID-19 هذا الخريف ، أصبح الحصول على لقاح الإنفلونزا أكثر أهمية من أي وقت مضى سيساعد هذا في منع "الوباء المزدوج" - اصطدام الأنفلونزا و COVID-19.
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