AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: النظام الغذائي النباتي لا يقلل هرمون الذكورة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:04 ص
دراسة: النظام الغذائي
دراسة: النظام الغذائي النباتي لا يقلل هرمون الذكورة
Advertisements
أ ش أ
توصل بحث جديد إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين يتناولون وجبات غنية بالخضروات مماثلة لتلك الموجودة لدى الرجال الذين يتناولون لحوم الحيوانات.

أوضح دكتور رانجيث راماسامي مدير المسالك البولية التناسلية في كلية الطب جامعة (ميامي) الأمريكية - في بيان صحفي - "وجدنا أن النظام الغذائي النباتي يرتبط بمستويات التستوستيرون الطبيعية، وهي مستويات مماثلة لتلك التي يحصل عليها الرجال الذين يتناولون نظامًا غذائيًا تقليديًا يتضمن الكثير من اللحوم ".

وأكد راماسامي "الفكرة القديمة التي يحتاجها الرجال لاستهلاك نظام غذائي تقليدي مع الكثير من اللحوم للحصول على مستوى هرمون تستوستيرون صحي كانت قائمة على التخمينات الصرفة بدون الأدلة العلمية".

حلل الباحثون بيانات المسح الفيدرالي من 191 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا.. وشملت هذه البيانات مستويات التستوستيرون في الدم وتفاصيل النظام الغذائي الخاص بكل رجل على حدى ، وعلى عكس معظم الدراسات السابقة، قال الباحثون إنهم ميزوا بين الأنظمة الغذائية النباتية الصحية وغير الصحية .
واشار دكتور مانيش كوتشاكولا الأستاذ في الجامعة الى بعض التفاصيل المهمة قائ"يمكنك تناول الكثير من الصودا والرقائق والعصائر، وهي أطعمة نباتية ولكنها ليست أطعمة صحية.. معتبرا أن مستويات التستوستيرون أقل من 300 نانوجرام لكل ديسيلتر نقصًا، وفقًا لإرشادات جمعية المسالك البولية الأمريكية".

ووفقا للنتائج، فقد انتهى النظام الغذائي للمشاركين إلى أن يكون لها تأثير ضئيل على مستويات هرمون التستوستيرون، بخلاف ما كان معتقدا في السابق.. وقال الباحثون "سواء تناول الرجل نظامًا غذائيًا تقليديًا يحتوي على الكثير من الأطعمة الحيوانية أو نظام غذائي صحي نباتي أو نظام غذائي نباتي أقل صحة، لم نجد أي اختلافات"ن كما أن النظم الغذائية النباتية تقلل من مخاطر العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية واانواع متعددة من لاورام السرطانية .

ومن المعلومات المثيرة التى توصل لها البحث أن الأنظمة الغذائية النباتية تحمل بصمة كربون أقل بكثير من الأنظمة الغذائية الحيوانية، مما يساعد على تقليل الاحترار العالمي لصالح بيئة أفضل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هرمون الحياة.. ما العلاقة بين أصابع اليد ومصير الرجال مصابي كورونا

للمدخنين والمدمنين.. 12 عرضا تثبت نقص هرمون التستوستيرون لدى الذكور

للرجال والنساء.. نظام غذائي لزيادة الخصوبة وسرعة الحمل

لو دقنك خفيفة.. 3 خطوات لـ نموها في أقل وقت

احم نفسك من أمراض القولون بهذا النظام الغذائي

مفيش حزن تاني .. 10 أطعمة تحفز هرمون السعادة

ترشيحاتنا

رئيس لجنة المسابقات السابق: الأندية الفاشلة هي التي تطالب بإلغاء الدوري

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أبو شقة يشن هجوما شديدا على الأحزاب السياسية

التنين الأسود.. العثور على أكثر الكائنات الحية سوادا في العالم.. صور

لو مسافر .. أربعة خطوط سكة حديد متوقع تأخيرها اليوم.. تعرف عليها

الأقصر ترفع راية النصر على كورونا .. كواليس خروج آخر حالة من مستشفى القرنة للعزل

AdvertisementS

أرخص سيارة في مصر بسعر 18 ألف جنيه .. تعرف على الحقيقة

اليوم.. غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطعه مع شارع المطبعة لمدة ٣ أيام

ثالث هجوم خلال شهر.. إسرائيل تتعرض لهجمات إلكترونية إيرانية

طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا

حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

حبس محمد رمضان سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر"

الأقصر ترفع راية النصر على كورونا .. كواليس خروج آخر حالة من مستشفى القرنة للعزل

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

تم إجراء تعديلات واستشارة خبراء.. الغندور يعلن تطورات ملف لقب نادي الزمالك

لو مسافر .. أربعة خطوط سكة حديد متوقع تأخيرها اليوم.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ترابي .. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور لها

بعد حديث الرئيس عنها.. ماذا ستفعل الدولة بمنطقة سور مجرى العيون.. لن تصدق عينيك.. شاهد

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور