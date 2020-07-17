دراسة: النظام الغذائي النباتي لا يقلل هرمون الذكورة

توصل بحث جديد إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين يتناولون وجبات غنية بالخضروات مماثلة لتلك الموجودة لدى الرجال الذين يتناولون لحوم الحيوانات.





أوضح دكتور رانجيث راماسامي مدير المسالك البولية التناسلية في كلية الطب جامعة (ميامي) الأمريكية - في بيان صحفي - "وجدنا أن النظام الغذائي النباتي يرتبط بمستويات التستوستيرون الطبيعية، وهي مستويات مماثلة لتلك التي يحصل عليها الرجال الذين يتناولون نظامًا غذائيًا تقليديًا يتضمن الكثير من اللحوم ".





وأكد راماسامي "الفكرة القديمة التي يحتاجها الرجال لاستهلاك نظام غذائي تقليدي مع الكثير من اللحوم للحصول على مستوى هرمون تستوستيرون صحي كانت قائمة على التخمينات الصرفة بدون الأدلة العلمية".





حلل الباحثون بيانات المسح الفيدرالي من 191 رجلًا تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا.. وشملت هذه البيانات مستويات التستوستيرون في الدم وتفاصيل النظام الغذائي الخاص بكل رجل على حدى ، وعلى عكس معظم الدراسات السابقة، قال الباحثون إنهم ميزوا بين الأنظمة الغذائية النباتية الصحية وغير الصحية .

واشار دكتور مانيش كوتشاكولا الأستاذ في الجامعة الى بعض التفاصيل المهمة قائ"يمكنك تناول الكثير من الصودا والرقائق والعصائر، وهي أطعمة نباتية ولكنها ليست أطعمة صحية.. معتبرا أن مستويات التستوستيرون أقل من 300 نانوجرام لكل ديسيلتر نقصًا، وفقًا لإرشادات جمعية المسالك البولية الأمريكية".





ووفقا للنتائج، فقد انتهى النظام الغذائي للمشاركين إلى أن يكون لها تأثير ضئيل على مستويات هرمون التستوستيرون، بخلاف ما كان معتقدا في السابق.. وقال الباحثون "سواء تناول الرجل نظامًا غذائيًا تقليديًا يحتوي على الكثير من الأطعمة الحيوانية أو نظام غذائي صحي نباتي أو نظام غذائي نباتي أقل صحة، لم نجد أي اختلافات"ن كما أن النظم الغذائية النباتية تقلل من مخاطر العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية واانواع متعددة من لاورام السرطانية .





ومن المعلومات المثيرة التى توصل لها البحث أن الأنظمة الغذائية النباتية تحمل بصمة كربون أقل بكثير من الأنظمة الغذائية الحيوانية، مما يساعد على تقليل الاحترار العالمي لصالح بيئة أفضل.