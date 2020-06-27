بـ 5 أعشاب طبيعية.. تطهير القولون وتنظيفه لتقليل الآلام

يعانى الكثير من مرضى القولون من تشنجات والالم غازات بعد تناول اى اكلات خاصةً اذا كانت دسمة وهى العامل الاساسى الذى يتسبب فى





لذا قدمت خبيرة التغذية سهام سوقية 5 اعشاب طبيعة تطهير القولون وتنظيفه بشكل مستمر لتقليل الالام والانتفاخات.





5 أعشاب مفيدة لتخفيف آلام القولون :



