لتجنب الخطر .. السن المناسب لفحص سرطان القولون





تعكس هذه الخطوة ارتفاعًا منذ الثمانينيات في سرطانات القولون والمستقيم مع زيادة حادة في الفئات العمرية الأصغر ويمكن أن تجعل الإرشادات الجديدة الملايين مؤهلين للفحص المبكر.





ووفقا لموقع health line يعد سرطان القولون والمستقيم السبب الرئيسي الثالث للوفيات المرتبطة بالسرطان لدى النساء والرجال في الولايات المتحدة ، حيث يُتوقع وفاة 53200 أمريكي هذا العام بسبب سرطان القولون أو المستقيم.





على مدار العقدين الماضيين انخفضت معدلات تشخيص سرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS).





لكن معدلات التشخيصات الجديدة ارتفعت في الفئات العمرية الأصغر ومن المتوقع أن تكون نسبة 12٪ من حالات سرطان القولون والمستقيم التي تم تشخيصها هذا العام لأشخاص تقل أعمارهم عن 50 عامًا.