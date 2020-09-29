دراسة: شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا يحسن حالة مرضى سرطان القولون

وجد بحث جديد أن مرضى سرطان القولون الذين شربوا المزيد من القهوة حققوا نتائج أفضل، بما في ذلك البقاء على قيد الحياة لفترة أطول وتفاقم خطر الإصابة بالسرطان.











وجد الباحثون أنه كلما شربوا المزيد من القهوة (ما يصل إلى 4 أكواب في اليوم)، كانت النتائج أفضل. كان هذا صحيحًا بالنسبة للقهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين.









وهذا لا يشير إلى أن القهوة يمكن أن تعالج السرطان أو تمنعه ​، لكنها تضيف إلى الأدلة الموجودة على أن المشروب الشعبي آمن، وقد يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.











بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون، قد يقدم فنجان من القهوة بعض الفوائد غير المتوقعة.





وأظهرت دراسة نُشرت في 17 سبتمبر في JAMA Oncology أن شرب المزيد من القهوة، حتى أربعة أكواب يوميًا، كان مرتبطًا بنتائج أفضل لمرضى سرطان القولون.





قام باحثون من مؤسسات طبية متعددة، بما في ذلك Mayo Clinic ومعهد Dana-Farber للسرطان، بفحص 1171 مريضًا بسرطان القولون في دراسة قائمة على الملاحظة كجزء من تجربة إكلينيكية.



بغض النظر عن المتغيرات مثل العرق وتناول الكحول وحتى إضافات القهوة مثل الحليب والسكر، وجدوا أن أي شخص يشرب فنجانين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يتمتع ببقاء أفضل بشكل عام من المرضى الذين لم يشربوا أي قهوة، و أن سرطان الذين يشربون القهوة يتطور ببطء أكثر ويقل احتمال تفاقمه.



