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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منة عرفة: قيمة مهري من محمود المهدي 200 ألف جنيه فقط

منة عرفة
منة عرفة

فجرت الفنانة منة عرفة، مفاجأة عن قيمة مهرها من زوجها الفنان محمود المهدي، مؤكدة قيمة مهري 200 ألف جنية فقط. 
وأضافت منة عرفة، في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"كل ما نيجي نعمل فرح يحصل حاجة ما لبستش أبيض ولا حتى عملت خطوبة، لكن إحنا أول ما أتجوزنا كنا مقررين نعمل كتب الكتاب وبعدين نعمل فرح". 
 


فيما قدمت الفنانة الشابة منة عرفة، الأعتذار للفنان محمد نجاتي، مؤكدة أن وجد نفسه طرفا في أزمة انفصالها الأول عن زوجها السابق محمود المهدي.

وأضافت منة عرفة، في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أعتذر لمحمد نجاتي ولا يوجد خلاف بيني وبينه، ولم أقم بترتيب "التريند" بمساعدة محمود المهدي ومحمد نجاتي.

وتابعت منة عرفة، أنه لا أعتقد أنهما رتبا "التريند" معا دون علمي لأنه تسبب لي في الضرر. 

منة عرفة محمود المهدى اخبار التوك شو برنامج ضرب نار

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