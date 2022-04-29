ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة ستراسبورج في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: سيرجيو راموس - ماركينيوس - كيميبيمبي

خط الوسط: أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - دانيلو - خوان برنات

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - ليونيل ميسي - كيليان مبابي

يُذكر أن باريس سان جيرمان حسم تتويجه بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد تعادله الجولة الماضية مع لينس.