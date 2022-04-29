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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة ستراسبورج في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: سيرجيو راموس - ماركينيوس - كيميبيمبي

خط الوسط: أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - دانيلو - خوان برنات

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - ليونيل ميسي - كيليان مبابي

يُذكر أن باريس سان جيرمان حسم تتويجه بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد تعادله الجولة الماضية مع لينس.

ليونيل ميسي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان راموس بوتشيتينو

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