حمادة هلال يوجه رسالة لـ جمهوره بعد نهاية مسلسل المداح

وجه الفنان حمادة هلال ، رسالة لـ متابعيه بعد نهاية مسلسل المداح 2 ، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية موقع فيسبوك .

وكتب حمادة هلال “ في نهاية حدوتة المداح ٢ حابب اشكركم جدا على متابعتكم و دعمكم و نتمنى نكون قدمنا عمل يليق بيكم ، و شكر خاص لأهالي القصير على دعمهم و حسن ضيافتهم ”.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.