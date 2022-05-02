أخبار السيارات|الميكانيكى بيقولك.. ما يمكن فعله قبل شراء سيارة مستعملة.. أحدث الأسعار لـ 5 سيارات رياضية موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت النسخة ستروين C5 Air Cross موديل 2022 ارتفاعًا جديدًا بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تقدر تلك الزيادة بنسبة بلغت 25 الف جنيه.

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتباعها قبل ان نقوم بشراء سيارة مستعملة، وذلك حفاظًا على القيمة السعرية المدفوعة، بالاضافة إلى الحصول على حالة فنية مثالية للسيارة، والتمتع بقيادة امنه خالية من المخاطر والمشكلات ايضا.

ارتفعت خلال الفترة الاخيرة عددًا من الاصدارات المطروحة بالسوق المصري بين موديلات 2022، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي تنتمي لعائلة الـ SUV الرياضية.

تصنف السيارة لامبورجيني سيان موديل 2022 واحدة من اغلى الاصدارات التي تقدم داخل السوق السعودي، حيث تتمتع السيارة بالعديد من المقاومات مثل القدرات الفنية عالية الاداء من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميم الخارجي المميز بالطابع الرياضي، والتجهيزات الداخلية القوية.

يبدأ سباق رالي ريبيل لعام 2022 ، وهو تحدي السيارات المخصص للسيدات على الطرق الوعرة، والمقام في صحاري كاليفورنيا ونيفادا في 6 أكتوبر القادم.