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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك .. ما يمكن فعله قبل شراء سيارة مستعملة

ما يمكن فعله قبل
ما يمكن فعله قبل شراء سيارة مستعملة

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتباعها قبل ان نقوم بشراء سيارة مستعملة، وذلك حفاظًا على القيمة السعرية المدفوعة، بالاضافة إلى الحصول على حالة فنية مثالية للسيارة، والتمتع بقيادة امنه خالية من المخاطر والمشكلات ايضا.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباي تحت فقرة الميكانيكي بيقولك .. اهم الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة.

خطوات فحص السيارة المستعملة قبل شرائها 

 

 – يجب أن نقوم بفحص الهيكل الخارجي جيدًا، والتأكد من عدم وجود اثار تتعلق بحوادث سابقة، مع متابعة الحالة العامة للسيارة والتأكد من كفاءة الطلاء الخارجي، ومعرفة الاجزاء الخارجية التي قد تغيرت من قبل وسبب تغيرها.

 

 – فحص اطارات السيارة ومعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها من قبل، وتاريخ شرائها وصيانتها الاخيرة، كما يجب ملاحظة ظهور عوامل تلف مثل تشقق الاطار او مشكلات فقاعة الإطار.

 

 – الفحص الجيد لمحرك السيارة عن طريق قياس العزم، وتجربة السيارة مع قوة الانطلاق، بالاضافة إلى الفحص الظاهري في حالة وجود تسريبات للزيت او سماع اصوات غير طبيعية وخشونة.

 

 – يجب أن نقوم بمتابعة جدول الصيانات التي أجراها مالك السيارة من قبل، للتأكد من كفاءة الحالة الفنية او عدمها، ويظهر ذلك ايضا اثناء فحص السيارة من قبل المتخصصين.

 

- لابد ان نقوم بفحص دواخل السيارة بعناية شديدة وذلك لكي نتجنب شراء سيارة قد تعرضت لحادث عنيف من قبل وتم اصلاحها، كما يجب أن نكشف جيدًا على عفشة السيارة وجميع الاجزاء الداخلية.

 

 – من الضروري أن نتأكد من الموقف القانوني للسيارة ومعرفة عدد التوكيلات والتأكد ايضا من هوية مالك السيارة، والشراء من مصدر موثوق منه.

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