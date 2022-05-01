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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تنافس في رالي ريبيل 2022 بسيارتها سانتا كروز

جيل سيمينيلو وكريستين
جيل سيمينيلو وكريستين شو 

يبدأ سباق رالي ريبيل لعام 2022 ، وهو تحدي السيارات المخصص للسيدات على الطرق الوعرة، والمقام في صحاري كاليفورنيا ونيفادا في 6 أكتوبر القادم.

وأعلنت شركة هيونداي أنها تدعمه، وستُشارك بسائقتيها جيل سيمينيلو وكريستين شو.

جيل سيمينيلو وكريستين شو 

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تدعم فيها هيونداي الحدث السنوي، وسيكون هذا أيضاً العام الأول لـ شو وسيمينيلو، حيث ستشاركان بسيارة سانتا كروز، وأكدت هيونداي أنها فخورة برعاية رالي ريبيل، فهي منافسة لا تتعلق فقط بالمنافسة، حيث يتعلق الأمر أيضاً بتمكين المرأة والسماح لها بإظهار نقاط قوتها ومهاراتها، وقالت: “يسعدنا أن نتشارك مع جيل وكريستين في هذه المغامرة، ولا يسعنا الانتظار لرؤيتهما أثناء قيادة سانتا كروز”.

وسيبدأ سباق رالي ريبيل لعام 2022 من موقع لم يتم الإعلان عنه بعد، وسيغطي 2.414 كلم على مدار ثمانية أيام، وينتهي في 15 أكتوبر في الكثبان الرملية الامبراطورية في جنوب كاليفورنيا.

سانتا كروز

وقالت كريستين شو: "يسعدنا أن نقود سيارة سانتا كروز الفريدة من نوعها في هذا الرالي لمسافة 2.414 كلم وتمثيل شركة هيونداي، العلامة التجارية التي تثبت نفسها كلاعب رئيسي، فلقد كنت أشاهد هيونداي وهي تتطور على مدى السنوات العديدة الماضية، وقد أُعجبت بنهجها الذكي والمبتكر في السوق".

جيل سيمينيلو وكريستين شو 

ونظراً لأن هذه ستكون محاولتهما الأولى في السباق، فسيتعين على السائقتين إكمال مدرسة الملاحة لمدة يومين ومدرسة تعليم القيادة على الطرق الوعرة لمدة يومين في جامعة ريبيل، وستشمل الدورات دورساً حول القيادة على الرمال وتقنيات الاسترداد الأساسية وإصلاح الإطارات والمركبات وقراءة الخرائط وتفسيرها، ورسومات خطوط الطول والعرض، وتخطيط المسار، من بين أمور أخرى.

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