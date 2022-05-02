الأسرة الخامسة فتحت الطريق.. لماذا ارتبط الفسيخ بعيد الفطر عند المصريين؟

بتحس بطعم العيد من غير الرنجة والفسيخ؟.. سؤال يراود الكثيرون من المصريين، وتكون إجابته بالنفي، دون أن يكون لدى البعض سبب واضح وقاطع بسبب إرتباط تلك المأكولات بـ عيد الفطر، بعد صيام شهر كامل، هل هو الإشتياق أم أن هناك أسباب أخرى ترتبط بأجدادنا الفراعنة، الذين نقلوا الينا الحضارة وعاداتهم القديمة أيضا.

وترتبط أكلة الفسيخ والرنجة بمناسبتين شهيرتين في مصر، الأولى في شم النسيم، والثانية في عيد الفطر، وإن كانت الأسباب بالنسبة لتناول الفسيخ في شم النسيم معروفة، فإن أسباب تناول المصريين لهذه الأكلة في عيد الفطر ربما لا يعرفها البعض.

أسباب صحية

على مدار شهر كامل لا يتوقف كثيرون عن تناول اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، إضافة إلى الأكلات الدسمة، ولهذا يفضلون كسر هذا النظام الغذائي في العيد بتناول الأسماك خاصة المملحة.

كما تُفقد ساعات الصيام الطويلة الجسم كمية من الماء، مهما حاول تعويض ذلك بين الإفطار والسحور، ولذلك يفضل كثيرون تناول الفسيخ والرنجة في العيد لشرب أكبر كمية من الماء لتعويض ما فقده.

تناول السمك المملح المعروف بالفسيخ يعمل على تهيئة جدار المعدة لاستقبال المزيد من الأطعمة طيلة النهار، بعد أن تعودت المعدة على الصيام والانقطاع عن المأكولات والمشروبات لمدة شهر.

يعتبر الفسيخ طعام مفيد يقضي على البكتيريا في جسم الإنسان، ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك، كما يعد علاجًا لنزلات البرد والإنفلونزا، إذْ يمتلك قيمة غذائية عالية بسبب محتواه المتنوع.

ويلعب الفسيخ والسمك المملح، دور كبير في فتح الشهية، ويزيد قوة جسم الإنسان ومناعته بسبب احتوائه على نسبة عالية من الأملاح التي تزيد من حاجة الإنسان لشرب كميات كبيرة من الماء، وهو ما يؤدي إلى تنظيف الكلى والمعدة، بشرط عدم تجاوز 150جرام من الفسيخ في الوجبة الواحدة خوفًا من سوء الهضم والحموضة.

الأسرة الخامسة فتحت الطريق

تُعد الأسرة الفرعونية الخامسة، أول من تناولوا الفسيخ، فكانوا يقوموا بتصنيعه عن طريق تجفيف وتمليح سمك البوري.

وارتبط تناول الفسيخ بتقديسهم للنيل، فالحياة عندهم بدأت في الماء، وأعتقدوا أن نهر النيل ينبع من الجنة، لذا كان للفراعنة عناية خاصة بحفظ الأسماك وتجفيفها وتمليحها، فقد كانوا يأكلون السمك المملح فـي أعيادهم ويرون أن أكله مفيد.

ارتباط الفسيخ بعيد الفطر

رغم ملوحة الفسيخ الشديدة، إلاّ أنه يمثًل طبق هام من الأطباق الأساسية في العيد، لكونه يعوض الصائمين عن السوائل التي فقدوها خلال شهر رمضان.

وبالدليل العلمي، فإن ساعات الصيام الطويلة تًفقد الجسم كمية كبيرة من الماء، وتناول الفسيخ في العيد يعمل على تعويض ما فقده الجسم، كما أنه وسيلة محفّزة لجدار المعدة لحفظ توازنها، لاستقبال المزيد من الأطعمة، بعد أن تعودها على الصيام والانقطاع عن المأكولات والمشروبات لمدة شهر، علاوة على دوره في كسر النظام الغذائي بعد شهر كامل تم الاعتماد فيها على اللحوم والدواجن والأكلات الدسمة.

فئات ممنوعة من الفسيخ في العيد

حذر الأطباء من تناول الحوامل والمرضعات والأطفال، وكذلك مرضى القلب وقرحة المعدة وضغط الدم المرتفع والكبد والكلى، من تناول الفسيخ والرنجة في العيد، وذلك لخطورته عليهم، وأعراضه السيئة التي قد تصاحبه في بعض الأحيان.