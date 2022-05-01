استشاري بكتيريا توجه نصائح مهمةعند تناول وشراء الفسيخ والرنجة.. فيديو

وجهت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، نصائح مهمة للمواطنين عند تناول وشراء الفسيخ والرنجة.



وقالت "عبدالوهاب "، خلال مداخلة استضافتها عبر فضائية "الأولى "،: "هناك نوع معين من البكتيريا ينمو عند التخزين الخاطئ للأسماك، وتكون سموم من الممكن أن تسبب شللا تنفسيا".

وأضافت: "لا يجب شراء كميات كبيرة من هذه الأسماك من أماكن مجهولة المصدر، والأفضل شراء كميات قليلة من أماكن مضمونة وموثوق بها".





وأشارت: "على الشخص استخدام حواسه كلها عند الشراء، ويجب التمييز بين ريحة الفسيخ لان الفسيخ الفاسد له ريحة معينة، إذا لم يكن لحم الفسيخ متماسك فهذا يعني أنه فاسد".



