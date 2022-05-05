نجوم الزمن الجميل.. حمدتو أحمد أول أجنبي يفوز بلقب هداف الدوري المصري

يعتبر الراحل حمدتو أحمد نجم فريق الترسانة اهول لاعب أجنبي يحصل على لقب هداف الدوري المصري.

ولد حمدتو احمد محمد العضاض فى الرابع من مايو عام 1923 في مدينة كوم امبو بمحافظة أسوان من أم سودانية وأب صعيدى.

نشأ حمدتو في السودان وانضم فى عام 1935 إلى نادى الكشافة السوداني بالقسم الثاني وانضم منها إلي نادى تلودى بعدها فريق كتشنر بنفس الدرجة.

وانضم بعدها الي فريق استاك المعروف حاليا بالتحرير والذي كان يشرف عليه الحاكم الإنجليزي للسودان وهو أول ناد يحصل علي لقب الدوري السوداني عام 1951 وهو أول ناد يحصل علي لقبي الدوري والكأس.

لعب حمدتو أحمد بصفوف فريق الري السوداني التابع لوزارة الاشغال المصرية وفاز بلقب كأس السير لي استاك عدة مرات وقررت وزارة الاشغال ضمه إلى نادي الترسانة التابع لها في ذلك الوقت.

بدأ مع الترسانة موسم 1948 / 1949 مع اللاعبين السودانيين عبد الخير صالح وادم الجراح وعثمان علي الشيخ كالون والذين كانوا أيضا موظفين فى الري المصري.

شارك مع نادي الترسانة في أول نسخة لبطولة الدوري في نفس الموسم وحل الترسانة بها وصيفا للأهلي الذي فاز باللقب وفاز الترسانة علي الاسماعيلي 2/3 في مباراة تحديد الوصافة وسجل هذا الموسم 6 أهداف.

شارك في موسم 1949 / 1950 وحل الترسانة وصيفا أيضا للدوري بعد الهزيمة في مباراة تحديد البطل أمام الاهلي 1/2.

وحصل حمدتو علي لقب هداف الدوري برصيد 13 هدفا وكانت في أندية : المصري هدفين وهدف فى الإسماعيلي والأهلي وبور فؤاد والأوليمبي والسكة والاتحاد السكندري وثلاثة اهداف فى مباراة الأهلى فى الدور الثانى وهدف فى بور فؤاد فى الدور الثانى وهدفا فى السكة الحديد فى الدور الثانى.

سجل حمدتو أحمد نجم قلعة الشواكيش 4 أهداف موسم 1950 / 1951.

أحرز حمدتو أحمد 5 أهداف موسم 1952 / 1953

نجح حمدتو في تسجيل هدفين فقط موسم 1953 / 1954.

شارك أيضا في المباراة التاريخية للترسانة ببطولة كأس مصر أمام الاوليمبي بكأس مصر والتي انتهت بفوز الشواكيش بنتيجة 2/7 موسم 1949 / 1950.

بعد إعتزال حمدتو فضل البقاء داخل الترسانة وعمل داخل ورش المعدات الرياضية بنادي الترسانة وابتعد عن كرة القدم.

في 21 مايو عام 1999 توفى النجم السودانى حمدتو احمد بعد صراع مع المرض.