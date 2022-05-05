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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إبتدائي وإعدادي وثانوي.. "صدي البلد" ينشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالفيوم

أ. سماح ابراهيم مدير
أ. سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم

ينشر موقع "صدى البلد"، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/2021  للصفوف الأول والثانى الإعدادى والثانوى والرابع والخامس والسادس الابتدائى والثالث الإعدادى المهنى والعام والرياضي، والتى تبدأ بعد غدا السبت 7 مايو 2022.

 

من جانب أخر قامت سماح أبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بتفقد لجان الامتحانات للتاكد من جاهزيتها لاستقال الطلاب بجميع لجان المحافظة والاجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان وكذلك التعقيم.

 

كما قامت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية ليلية لمتابعة تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، بحضور الدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس التعليمية، والأستاذ أحمد سكران مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

 

وتفقدت مدير المديرية عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية وهي مدرسة أبوسعاد الاعدادية ومدرسة كمال بركات الرسمية للغات ،والمدرسة الفندقية بشكشوك.

 

كما تفقدت مدير المديرية عدد من مدارس إدارة شرق الفيوم بحضور الأستاذ عبدالعزيز وهبة مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية ومنها مدرسة دمو الفندقية. 

 

وأكدت مدير المديرية على ضرورة الانضباط في العمل، وتواجد النوبتجية الليلية بالمدارس. 

 

وأشادت مدير المديرية بتواجد النوبتجية بالمدارس، وأكدت على أنه سيتم إحالة المقصرين للتحقيق.

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الفيوم صدى البلد جداول امتحانات الفصل

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