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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الإنجاب للرجال .. للمحرومين من الذرية عليكم بهذه الكلمات

دعاء الإنجاب للرجال
دعاء الإنجاب للرجال

دعاء الإنجاب للرجال ، الأولاد هم زينة الحياة الدينا، ونعمة هي من أعظم النعم التي منها الله على عباده، لكن نعمة الإنجاب حرم منها البعض، وتجربة هذا الأمر مريرة، قال تعالى الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا، سورة الكهف، وشرعنا الشريف وضع عددا من أدعية الإنجاب، ويقول سبحانه: (لِّلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ)، وفي السطور القادمة دعاء الإنجاب للرجال.

 

دعاء الإنجاب

دعاء الإنجاب  رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين وهناك دعاء سيدنا زكريا عليه السلام: قال (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) وقال تعالى رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا كما أن دعاء الإنجاب نصح الكثير فيه من الإكثار من الاستغفار بنية : قال الله عز وجل: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا  يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا  وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن لزِمَ الاستغفارَ جعلَ اللَّهُ لهُ من كلِّ ضيقٍ مخرجًا ومن كلِّ همٍّ فرجًا ورزقَهُ من حيثُ لا يحتسبُ).

 

دعاء للعقيم

دعاء للعقيم نعمة الأولاد أعظم النعم على الإنسان فالأطفال قرة العين لوالديهم، ونعمة عظيمة على الإنسان، وعلى الرجل أن يدعو ويقول اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة، وقال الله عز وجل واصفاً دعاء عباده بالذرية الصالحة: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وقال تعالى في سورة الكهف المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا، ـ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، يا ارحم الراحمين ارزقنى الذرية الصالحة ولا تحرمنى منها لا اله إلا الله العظيم الحليم لا اله إلا الله رب العرش العظيم لا اله إلا الله رب السموات السبع و رب العرش العظيم. اللهم انى اسألك الذرية الصالحة بسم الله الذى لا اله غيره الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنى الهم و الحزن وارزقنى الذرية الصالحة.

 

دعاء للحمل مجرب

دعاء للحمل مجرب من واجب الزوج والزوجة أن يحمدوا ربهم حمدًا كثيرًا ويُحافظوا على نعمة الأولاد ويؤدّوا شكر الله تعالى على ما رزقهم ، وكلمات الفرج للحمل لا اله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم لا اله إلا الله رب السموات السبع و رب العرش العظيم يارب الذرية الصالحة يارب الذرية الصالحة يارب الذرية الصالحة يارب الذرية الصالحة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء بسم الله الرحمن الرحيم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم يارب ارزقنى بالذرية الصالحة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

دعاء للمحرومين من الذرية

دعاء للمحرومين من الذرية اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الإكرام أن ترزقني الذرية الصالحة. اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة وكل من رزق بالذرية  عليه أن يدرك أنها أمانة ونعمة عظيمة سيحاسب عليها العبد في الآخرة .

دعاء الذرية الصالحة

دعاء الذرية الصالحة  قال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويرزقكم بأموال ‏وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ، لا اله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فمن أراد أن تجاب دعوته فليطب مطعمه ويدعوا المسلم ويقول  اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، أنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، لكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، قَوْلُكَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُكَ.

دعاء للحمل والرزق

دعاء للحمل والرزق  اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة ، اَللّٰهُمَّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ وَحِيْدًا وَحْشًا فَيَقْصُرُ شُكْرِىْ عَنْ تَفَكُّرِىْ، بَلْ هَبْ لِىْ عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوْرًا وَ اِنَاثًا آنَسُ بِهِمْ فِىْ الْوَحْدَةِ وَ اَسْكُنُ اِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ اَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيْمُ فِىْ كُلِّ عَافِيَةٍ شُكْرًا حَتّٰی تُبْلَغَنِيْ مِنْهَا رِضْوَانَكَ فِىْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَ وَفَاءِ بِالْعَهْدِ.

 

 دعاء الذرية في القرآن

دعاء الذرية في القرآن قال تعالى  فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ، وقال تعالى رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا ، وقال تعالى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ وقال تعالى رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربِ رضيا  اللهم هب لي من لدنك ولياً، واجعله من الصالحين  اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.

 

دعاء العقم عند الرجال

ربي لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم يارحمن يارحيم ياودود ياكريم اللهم ارزق كل عقيم اللهم ارزق كل محروم يارب “ربي لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين” اللهم يارزاق وياوهاب ارزقني  وهبني ذرية صالحة تقر بها عيني وتسعدني وكل من يريد ويتمنى وكل عقيم من المسلمين إنك على كل شيء قدير.

“ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ” اللهم ارزقني الولد الصالح وارزق كل متزوج عقيم الذرية الصالحة انت القادر على كل شي يا مالك الملك يارحيم لا تكتبني عقيم ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه إنك سميع الدعاء.

 

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