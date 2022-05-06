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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: إجلاء 50 مدنيا بينهم أطفال من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

روسيا: إجلاء 50 مدنيا
روسيا: إجلاء 50 مدنيا من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أعلنت روسيا، الجمعة، إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، من مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وذكر مقر التنسيق الروسي للعمل الإنساني في بيان أنه جرت عملية لإجلاء المدنيين الذين احتجزهم النازيون في مصنع "آزوفستال" للصلب.

وأضاف البيان: "تم إنقاذ 50 شخصا من المدنيين بمن فيهم 11 طفلا، وجرى تسليم جميع المدنيين المحررين إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقلهم إلى الملاجئ المؤقتة التي سيختارونها".

وأكدت روسيا أن "العملية الإنسانية في "آزوفستال" ستستمر في 7 مايو 2022".

ومن المتوقع أن تتبعهم مجموعات أخرى من المدنيين الذين تتهم روسيا القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوفستال" باحتجازهم واستخدامهم دروعا بشرية، وفقا لوسائل الإعلام الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إجلاء نحو 500 مدني عن "آزوفستال" خلال عملية إنسانية جرت بالتنسيق بين موسكو وكييف تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربا عن أمله في مواصلة التنسيق بين روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد.

على جانب آخر، قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إنها لا تعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو الجاري، خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، لكنها أضافت أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة: "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول"، وفقا لرويترز.

وأضاف "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من مايو في ماريوبول.. لكن فيما يخص توجّه وفد رسمي للمدينة، فلستُ على علم بذلك".

وكانت أوكرانيا اتهمت، الأربعاء الماضي، روسيا بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول، التي أعلنت موسكو سيطرتها عليها باستثناء جيب للمقاومة الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب.

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