أبحاث علمية تؤكد اكتشاف دور محورى جديد لـ فيتامين د

من المعروف أن فيتامين د يؤثر على صحة الإنسان ويجعلها أفضل لأنه يرفع المناعة ويجعلها أقوى ولكن هناك المزيد من فوائد فيتامين د التى يسعى العلماء لكشفها.

ذكر موقع "Mind Your Body Green" أن هناك فائدة جديدة لـ فيتامين د اكتشفها العلماء والأطباء.

فيتامين د وميكروبيوم الأمعاء

فيتامين د يساعد في تكوين ميكروبيوم أمعاء متنوع مما جعل صح القولون أفضل، كما أنه يستعيد البكتيريا الجيدة على طول الجهاز الهضمي مع مراعاة المحددات الأخرى للتنوع الميكروبي مثل العمر واستخدام المضادات الحيوية.

لدعم صحة الأمعاء بشكل كامل يجب معالجة حالة فيتامين د الذي يعاني ملايين البالغين من نقصه أو عدم كفايته حول العالم.

قال بروفيسور أدريان إف. غومبارت، أستاذ الكيمياء الحيوية في معهد لينوس بولينج التابع لجامعة ولاية أوريجون، إن مسار فيتامين د مهم في تنظيم العمليات المناعية وصحة الأمعاء كما أن مستقبلات فيتامين د تنظم جينات مختلفة ويمكن أن تؤثر على سلامة حاجز الأمعاء والدفاعات المناعية في الأمعاء ومع نقص فيتامين د.

ويحمي الميكروبيوم المعوي المتنوع الجهاز الهضمي، من الفيروسات غير المرغوب فيها ويساعد على تحسين استخراج العناصر الغذائية والطاقة ويساهم في وظيفة المناعة الصحية ويجعل الهضم والحالة المزاجية أفضل.

وما لا يعلمه كثيرون أن فيتامين د لا يؤثر على القناة الهضمية فحسب، بل تؤثر القناة الهضمية أيضًا على فيتامين د.