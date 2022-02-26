بدون أدوية .. أفضل طريقة لعلاج نقص فيتامين د

قالت الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن فيتامين د من أهم المواد التى تساعد في رفع المناعة وحماية الإنسان من عدد كبير من الأمراض ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان.



ووفقا لما جاء فى موقع “وفوستي” قالت خبيرة التغذية أن فيتامين د هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام ويمكن تعويض نقص فيتامين د في الجسم بالطعام دون الحاجة للمكملات الغذائية .

وأضافت أن الجسم ينتج حوالي 90 بالمئة من فيتامين د بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في فصل الشتاء تقل أشعة الشمس ويمكن تعويض نقص فيتامين د بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود والأحمر.

وكشفت عز أنه يمكن الحصول على فيتامين د من المشروم وليس ما يباع في الأسواق كما يوجد هذا الفيتامين في البيض ولحم البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان .

وأوضحت أن فيتامين د يدعم صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم لذا يجب علاج نقص فيتامين د.