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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية .. أفضل طريقة لعلاج نقص فيتامين د

دون أدوية .. أفضل
دون أدوية .. أفضل طريقة لعلاج نقص فيتامين د

قالت الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن فيتامين د من أهم المواد التى تساعد في رفع المناعة وحماية الإنسان من عدد كبير من الأمراض ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان.


ووفقا لما جاء فى موقع “وفوستي” قالت خبيرة  التغذية أن فيتامين د هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام ويمكن تعويض نقص فيتامين د في الجسم بالطعام دون الحاجة للمكملات الغذائية .

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وأضافت  أن الجسم ينتج حوالي 90 بالمئة من فيتامين د بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في فصل الشتاء تقل أشعة الشمس ويمكن تعويض نقص فيتامين د بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود والأحمر.

وكشفت عز أنه يمكن الحصول على فيتامين د من المشروم وليس ما يباع في الأسواق كما يوجد هذا الفيتامين في البيض ولحم البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان .

وأوضحت أن فيتامين د يدعم صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم لذا يجب علاج نقص فيتامين د.

فيتامين د نقص فيتامين د الأشعة فوق البنفسجية الأسماك الدهنية مستوى الكوليسترول صحة الجهاز العصبى

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