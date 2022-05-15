مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 15 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهة وست هام ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن قادش ضد ريال مدريد وخيتافي ضد برشلونة فى الدوري الإسبانى الي جانب مباريات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

المقاولون العرب X إنبي – الساعة 6.30 مساء على قناة on time sport

بيراميدز X فاركو – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

أورلاندو بيراتس X الأهلي طرابلس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

نهضة بركان X مازيمبي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام X بيرنلي – الساعة 1 ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون Xنوريتش سيتي – الساعة 3 عصرا

واتفورد X ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد X برايتون – الساعة 3 عصرا

أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium

وست هام X مانشستر سيتي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون X برينتفورد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء

ريال مايوركا X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ريال بيتيس X غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

خيتافي X برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليفانتي X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء

قادش X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو X إلتشي – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X ساسولو – الساعة 12:30 ظهرا

نابولي X جنوى – الساعة 3 عصرا

ميلان X أتلانتا – الساعة 6 مساء

كالياري X انتر ميلان – الساعة 8:45 مساء