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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 15 - 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهة وست هام ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن قادش ضد ريال مدريد وخيتافي ضد برشلونة فى الدوري الإسبانى الي جانب مباريات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

المقاولون العرب X إنبي – الساعة 6.30 مساء على قناة on time sport    

بيراميدز X فاركو – الساعة 9 مساء على قناة on time sport 

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

أورلاندو بيراتس X الأهلي طرابلس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD  

نهضة بركان X مازيمبي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام X   بيرنلي – الساعة 1 ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

وولفرهامبتون  Xنوريتش سيتي – الساعة 3 عصرا          

واتفورد X ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium  

ليدز يونايتد X برايتون – الساعة 3 عصرا        

أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا  على قناةbeIN Sports 3 HD Premium  

وست هام X مانشستر سيتي – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

إيفرتون X برينتفورد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium            

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

أتلتيك بيلباو X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء          

ريال مايوركا X  رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة  beIN Sports HD 5

فياريال X ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ريال بيتيس X غرناطة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

أتلتيكو مدريد X  إشبيلية – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

خيتافي X برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليفانتي X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء              

قادش X ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو X إلتشي – الساعة 7:30 مساء          

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X ساسولو – الساعة 12:30 ظهرا

نابولي X جنوى – الساعة 3 عصرا          

ميلان X أتلانتا – الساعة 6 مساء      

كالياري X انتر ميلان – الساعة 8:45 مساء

 

مباريات مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

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