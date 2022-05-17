مستشار الرئيس الأوكراني: كييف لن توقع اتفاقات مع روسيا مثل مينسك 2

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن توقع على اتفاقات مع روسيا مثل "مينسك -2" لأن مثل هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى تأجيل الحرب لبعض الوقت.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بودولاك قوله إن أوكرانيا تعتبر مبادرات التنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل تحقيق السلام بأنها غير مقبولة على الإطلاق.

وأضاف بودولاك "ثمن الحرب باهظ للغاية، لقى العديد من المدنيين حتفه، ولم نقتل فحسب، بل قُتلنا بشكل ساخر، لأن هذه كانت فلسفة الاتحاد الروسي: القدوم إلى أوكرانيا وقتل الناس بشكل ساخر، ليس فقط للقتل، ولكن القيام بذلك بشكل ساخر، والقيام به بشكل جماعي، والاغتصاب، وما إلى ذلك، فمن غير المقبول أيديولوجيًا أن نعطي شيئًا للاتحاد الروسي، هذا مستحيل".

وأكد أن مقترحات وقف إطلاق النار دون انسحاب القوات الروسية "غير مقبول" لأن روسيا سوف تسيطر في هذه الحالة على جزء من الأراضي الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، أفاد بأن الروس ما زالوا في تفكيرهم النمطي، ولم يغيروا توجيهاتهم بشأن المفاوضات منذ بداية الغزو الشامل وعملية التفاوض مع روسيا معلقة حاليًا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد مؤخرا أن بلاده ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات لسيادتها لإنهاء الحرب.