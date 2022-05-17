ستزداد بكثافة.. ماكرون يتعهد باستمرار إرسال شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي، أن شحنات الأسلحة الفرنسية إلى كييف مستمرة وستزداد كثافة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ماكرون إن دول الاتحاد الأوروبي ستنظر في طلب أوكرانيا للانضمام إلى التكتل في قمة يونيو المقبل.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بحث اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاتفيًا الإعداد لحزمة عقوبات سادسة ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أنهيت محادثة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف: "ناقشنا مسار الأعمال العدائية الروسية، وعملية إنقاذ الجيش من آزوفستال ورؤية آفاق عملية التفاوض، وقضية إمداد الوقود لأوكرانيا".

وأشار: "ناقشنا أيضًا الدعم الدفاعي من فرنسا، وإعداد الحزمة السادسة من العقوبات، والسبل الممكنة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية".

ولفت إلى أنه عقد محادثة موضوعية مع حول حصول أوكرانيا على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.