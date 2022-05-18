محمد بسام: الزمالك يفاوضني بالوقت الحالي.. وأتواصل مع الحضري بشكل مستمر

أكد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، أن نادي الزمالك يفاوضه في الوقت الحالي، للانضمام إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، مؤكدًا أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب في تواصل مستمر معه، منذ توليه المسؤولية.



وتابع بسام خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، سعيد بتحقيق الفوز على الزمالك، وتعاهدت مع زملائي في الفريق على تحقيق الفوز في هذه المباراة.



وأكمل بسام، نجحنا اليوم في الرد على من يدعي أن طلائع الجيش فريق دفاعي، لدينا سياسة واضحة نطبقها، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك اليوم، والمباراة كانت صعبة للغاية.



وأوضح بسام، أرحب بالانتقال للقطبين، الأهلي فاوضني في وقتًا سابق، لكن الزمالك الأقرب في الوقت الحالي.



واختتم حارس الطلائع، كنا في قمة تركيزنا في مواجهة الزمالك اليوم، الفريق الأبيض يمتلك لاعبين مميزين وعلى رأسهم زيزو والجزيري وبن شرقي وتسديدات إمام عاشور.