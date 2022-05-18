عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

230 طالبا يؤدون امتحانات القبول ببرنامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتابع سير الامتحانات

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، امتحانات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة وعددهم 230  طالبا، والتي عقدت بمقر الجامعة القديم، وصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل مدير المركز.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن امتحانات القبول عقدت للطلاب الجدد تمهيدََا لقبولهم فى مختلف برامج التعليم المدمج، والتى تضم تخصص علوم الأعمال بكلية التجارة، وكذلك تخصصات النشر والحفظ الرقمي، اللغة الإنجليزية، علم النفس، الدراسات التاريخية، وعلم الاجتماع التطبيقي بكلية الآداب.

إضافة إلى برنامج الدراسات العربية والإسلامية بكلية دار العلوم، وبرنامج الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة بكلية التربية، مضيفاً أن الامتحانات تمت تحت إشراف نخبة من الأساتذة بجامعة القاهرة.

بتكلفة 2 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف طريق الحويتي بحي غرب سوهاج

مدير عام ري قناطر الدلتا: طورنا 42 فدانا من الحدائق

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، أن اختبار القبول عبارة عن 48 سؤالاً فى مبادئ اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ومدة الاختبار ساعة واحدة ونظام الحل هو الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام البابل شيت.

وأشار إلى أنه في حالة اجتياز المتقدم إختبار القبول بنجاح بعد إعلان النتيجة، لابد من الحضور إلى المركز لاستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم خلال فترة التسجيل المعلنة على الموقع الرسمى للمركز.

IMG-20220518-WA0037
IMG-20220518-WA0037
IMG-20220518-WA0036
IMG-20220518-WA0036
IMG-20220518-WA0039
IMG-20220518-WA0039
IMG-20220518-WA0040
IMG-20220518-WA0040
سوهاج جامعه الامتحانات رئيس متابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

مهاترات فيريرا غير محسوبة.. أيمن يونس: من يشاهد ثنائي الزمالك يُصاب بالضغط|فيديو

بعد الخسارة من طلائع الجيش.. مرتضى منصور يُهدد بانسحاب الزمالك من الدوري

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

قضية أحداث شغب قسم السلام.. نص شهادة مفتش المباحث ونائب المأمور| خاص

موضوعات متعلقة

توريد 44118 طن قمح محلي لصوامع سوهاج

ترشيحاتنا

دينية النواب توافق على موازنة مستشفيات جامعة الأزهر

طارق عامر: الاستثمار في الجنيه أكثر ربحية عن العملات الأخرى

أزمة وسط الملعب.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة البنك

الوزراء يوافق على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

للمرة الأولى.. إسرائيل ترسل خوذات وسترات واقية إلى أوكرانيا

أخصائي لياقة بدنية: هرمونات تكبير العضلات للفتيات قد تؤدي إلى الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

فيديو

شبورة وحرارة شديدة.. تحذير هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس| فيديو

ماذا طلب الأهلي من «كاف» في اجتماع لجنة الأزمة.. فيديو جراف

تفاصيل تصادم أتوبيس و7 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريحة الغردقة .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ