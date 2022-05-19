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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس شركة مياه الشرقية يتابع مشروعات "حياة كريمة" بمركز الحسينية

صدى البلد

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية، حيث تفقد محطة مياه حجير بمركز صان الحجر ، محطة مياه سماكين الغرب،  محطة مياه الحسينية، محطة معالجة صرف صحي الحسينية، محطة معالجة صرف صحي سعود ومحطة مياه شعفورة ومحطة مياه طارق ابن زياد.
 
وأوضح أن هذه الزيارات تهدف للوقوف على المعوقات وسرعة التغلب عليها أول بأول؛ لانتظام العمل بمشروعات المبادرة والتى تضم تطوير البنية الأساسية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى فى ٤١ قرية بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة تجرى بشكل يومي، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمنى الموضوع، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

حياة كريمة صرف صحي مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى

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