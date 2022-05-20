للفتيات.. كيف تختارين فستان سواريه مناسبا لكِ؟

في فصل الربيع والصيف تكثر المناسبات والحفلات والأفرح، فالجميع يقع في حيرة اختيار الفستان المناسب، سواء لشكل الجسم او ان يكون مناسب للمناسبة التي يتم الاستعداد لها.

ويقول مصمم الأزياء أحمد العجمي، فساتين السواريه لصيف 2022 تختلف عن الفساتين التقليدية في حجم المشغولات والإكسسوارات والتي تعطي انطباع البهجة والسعادة وتتزين بالاستراس والألوان التي بها لمعان بسيط، فكانت مثل هذه الفساتين منتشرة فترة السبعينيات، وعادت من جديد.

وأضاف تعد فساتين السهرة الضيقة هي الأجراء من نوعها، فهي تبرز جمال الجسم وأناقته، فعادة ما يكون فستان به فتحة صدر أو فتحة ظهر، ومن ضمن ألوان فساتين السهرة الموضة هذا الصيف الأحمر وأيضا الكحلي وكذلك الأسود، والنبيتي، والفضي، وأخيرا الذهبي، فهذه هي الألوان التي سيطرت على موضة 2022.

وأضاف تضمنت موديلات فساتين المحجبات، الفستان المغلق حتى الرقبة واليدين وطويل للأخر، ولا يحتاج ارتداء قطعة ملابس أخرى، الفستان تميز الأناقة والاحتشام، بألوان البهجة والرقي، فهو أما الموديل المنفوش بها العديد من التطريز، أو الطويل الضيق، وعادة ما يتم ارتداء الحجاب نفس درجة الفستان.

وأوضح تعددت أشكال فساتين السهرة 2022، فهي التي تأخذ طابع الطويل أو القصير، أو الضيق أو المنقوش، فيجب قبل اختيار قطعة الفستان دراسة توقيت إقامة السهرة ما إذا كانت في الصباح أم المساء، وهل هي فرح أو خطوبة أو كتب كتاب، ومدى قربك من المناسبة هل هي صديقة أم أحد الجيران أم قريبة من الدرجة الأولى للعروسة، كل هذه الاعتبارات لا بد أن تضع في الحسبان قبل اختيار فستان السهرة.

وأوضح أن أول خطوة عليكي أن تحددي نوع السهرة وهل سيتم إقامته في مكان مفتوح أم مغلق، أما الخطوة الثانية، بعد أن تم تحديد السهرة ستقام في أي مكان.. فإذا كان في مكان مفتوح وخلال أوقات النهار يفضل أن يكون الفستان ذو درجة هادية وليس به أي تطريز، أما لو العكس في مكان مفتوح ليلا، فإن الفستان يكون به تطريز.

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