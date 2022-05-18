بعد تصريحات فيكتوريا بيكهام.. تعرف على مميزات الفتاة الكيرفي

أكدت مصممة الأزيار العالمية فيكتوريا بيكهام، أن الجسم النحيف أصبح موضة قديمة، وأن جسم الفيتات الكيرفي هو موضة هذا العام، كما أن موضة الجسم والملابس عند الفتيات تتغير كل عام .

ومن مميزات الفتيات الكيرفي

الفتاة الكيرفي هي ببساطة امرأة لديها منحنيات جذابة، كما أن المرأة الكيرفي لها شكل الساعة الرملية، مع الخصر الرقيق جدًا.

إذا كانت المرأة كيرفي فهذا لا يعني أنها بدينة، يمكن أن تعيش حياة صحية ، وتناول طعامًا صحيًا ، بل وممارسة بعض الرياضة ، لكن جسمها يأخذ هذا الشكل.

كما تستخدم العديد من المجلات ودار الأزياء الفتيات الكيرفي للظهور بأحدث صيحات الموضة التي تتناسب معهم، وتظهر شكل الملابس الجذاب.

كما تنعم الفتيات المتعرجات بنوع الشكل الأنثوي المتدفق الذي يبدو دائمًا رائعًا في شكل ملابس مناسبة، لذا يمكنك أرتداء الجيب الطويلة أو القصيرة مع اختيار نوع الجينز المناسب لديك وارتديه بكل ثقة.

كما أن الفتيات الكيرفي يحتوي جسمها على القليل من دهون الجسم التي تحافظ على بشرتك تبدو أصغر سنا ، ونضرة وخالية من التجاعيد.