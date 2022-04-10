تفاصيل حفل زفاف بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز العائلي

احتفل ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام بزواج ابنهما بروكلين أمس السبت، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في حفل فخم بمنزل عائلة العروس نيكولا بيلتز.

وأتم بروكلين بيكهام مراسم زفافه على نيكولا بيلتز أمام العائلة والأصدقاء، وبحضور عدد قليل من الضيوف والمشاهير أبرزهم سيرينا ويليامز، وإيفا لونجوريا.

ومن المتوقع أن تقيم عائلة بيكهام عدة احتفالات لزواج ابنهما العزيز، على نيكولا بيلتز التي تبلغ من العمر 27 عاما، وارتدت فستانا من تصميم فالنتينو.

ومن المقرر أن يحيي حفل الزفاف الضخم الرابر الشهير سنوب دوج الذي يعد صديقا مقربا من عائلة ديفيد بيكهام.

التقى بروكلين بيكهام وبليتز لأول مرة عام 2017، وبدآ المواعدة في عام 2019، وأعلنا خطبتهما في أغسطس 2020.

بلغت تكلفة حفل زواج بروكلين بيكهام وبليتز حوالي 103 مليون دولار، وأقيم على التقاليد اليهودية وفقا لديانة العروس بحسب موقع ديلي ميل.