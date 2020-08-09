خطوبة نجل ديفيد بيكهام على نيكولا بيلتز.. تفاصيل





بروكلين قرر أن يعلن عن خطوبته بعد قصة حب استمرت لفترة طويلة، شاركا فيها الكثير من صورهما الخاصة عبر حساباتهما.





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وظهرت النجمة العالمية نيكولا بيلتز مرتدية فستان باللون الفسفوري ويظهر في يديها خاتمها الذي ارتدت بعد حفلها.





وكان أشار من قبل بروكلين إلى خطوبته عبر حسابه على إنستجرام حيث نشر عددا من الصور وطرح تساؤلا لجمهوره ومتابعيه حول مدى إمكانية الارتباط من عدمه.

أعلن بروكلين بيكهام نجل اللاعب الإنجليزى ديفيد بيكهام، خطوبته على صديقته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.