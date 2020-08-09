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فن

بعد حفل زفافها أمس.. العمر الحقيقى لـ هند عبد الحليم ووالدها الزملكاوى.. شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:23 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند جوجل، وذلك بعد احتفالها أمس بزواجها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى. 

وأبهرت هند عبد الحليم المتابعين بإطلالتها أمس فى حفل زفافها بفستان أبيض بسيط شفاف.  

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نرصد بعض المعلومات عن هند عبد الحليم وصور وكواليس التحضير لحفل الزفاف. 

ولدت في الإمارات العربية المتحدة. 

هند عبد الحليم من مواليد 9 أبريل 1993 لتكمل عامها الـ 27.

والدها أحمد عبد الحليم لاعب ومدرب نادي الزمالك السباق. 

شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار. 

من أشهر أعمالها مسلسل فوق مستوى الشبهات وحققت نجاحا كبيرا من خلال العرض المسرحى يوم أن قتلوا الغناء مع طارق صبرى ويعرض لها حاليا مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع. 

تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما فسخا خطوبتهما بعد أشهر قليلة حيث أكدت هنا وقتها أن سبب فسخ الخطوبة "النصيب"، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبين أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرين لا.

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