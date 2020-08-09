بعد حفل زفافها أمس.. العمر الحقيقى لـ هند عبد الحليم ووالدها الزملكاوى.. شاهد

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند جوجل، وذلك بعد احتفالها أمس بزواجها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى.
وأبهرت هند عبد الحليم المتابعين بإطلالتها أمس فى حفل زفافها بفستان أبيض بسيط شفاف.
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نرصد بعض المعلومات عن هند عبد الحليم وصور وكواليس التحضير لحفل الزفاف.
ولدت في الإمارات العربية المتحدة.
هند عبد الحليم من مواليد 9 أبريل 1993 لتكمل عامها الـ 27.
والدها أحمد عبد الحليم لاعب ومدرب نادي الزمالك السباق.
شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.
من أشهر أعمالها مسلسل فوق مستوى الشبهات وحققت نجاحا كبيرا من خلال العرض المسرحى يوم أن قتلوا الغناء مع طارق صبرى ويعرض لها حاليا مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع.
تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما فسخا خطوبتهما بعد أشهر قليلة حيث أكدت هنا وقتها أن سبب فسخ الخطوبة "النصيب"، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبين أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرين لا.
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الصور الاولى من حفل زفاف هند عبد الحليم . . . ❤️تابعوا صفحتنا الثانيه @alshiaka_magazine_ . . . . . . . . . . . . . . #alshiaka_magazine #محمد_رمضان #رانيا_يوسف #امير_كرارة #احمد_السقا #ياسمين_عبد_العزيز #سيرين_عبدالنور #منى_زكي #بيروت #هنا_الزاهد #يسرا #دنيا_سمير_غانم #ايمي_سمير_غانم #هيفاء_وهبي #سمية_الخشاب #احمد_الفيشاوي #عمرو_يوسف #كنده_علوش#غاده_عبدالرازق #حلا_شيحة #هنا_شيحة #احمد_سعد #دره #درة #نيللي_كريم #محمد_رياض #رانيا_ياسين #ياسر_جلال #احمد_زاهر #هند_عبدالحليم