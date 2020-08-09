محمد عبد الرحمن: لا أرد على انتقادات السوشيال ميديا

كشف محمد عبد الرحمن عن طريقة تعامله مع نقد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال لـ"صدى البلد" انه لايرد على تلك الإنتقادات، لافتا إلى أن علاقته بالسوشيال ميديا ليست كبيرة، وأن أغلب وقته لعائلته.

كان محمد عبد الرحمن نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".