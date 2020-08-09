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فن

بعد إصابته بجلطة فى المخ وزيارة تامر حسنى .. مصطفى حفناوى يتصدر تريند جوجل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:40 ص
مصطفى حفناوى
مصطفى حفناوى
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أحمد إبراهيم
تصدر اليوتيوبر مصطفى حفناوى تريند جوجل، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة دخل على إثرها المستشفى، حيث أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة وكان صديقه على غزلان، كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.


وحرص الفنان تامر حسنى على زيارته فى المستشفى و نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بحفناوى وطالب جمهوره بالدعاء له، واصفا وضعه بـ"الخطير".


وعلق تامر قائلًا: "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكوا في الإنسانية، فعلًا بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم".


وتابع: "ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله، ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله، فعلًا حالته خطيره جدًا فوق فوق ما تتصوروا، والدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا، يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء".
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