أخبار الفن.. صورة عادل إمام فى حفل زفاف حفيده تثير الجدل.. ومرض أمير صلاح الدين النادر

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أمير صلاح الدين الذى تعرض الى أزمة صحية وصورة عادل إمام فى حفل زفاف حفيده.

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

كشف الفنان أمير صلاح الدين عن تفاصيل معاناته مع مرض نادر في المخ كاد يودي بحياته قبل زواجه، وذلك خلال لقاء جمعه بزوجته الفنانة ليالي نافع مرسال، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي.

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

أعاد المخرج رامي إمام مقطع فيديو لوالده الزعيم عادل إمام أثناء حفل زفافه وذلك بمناسبة احتفاله بزفاف ابنه الذى أقيم أمس وشهد حضورا كبيرا.

مقطع الفيديو الذى اعاد نشره رامي إمام لوالده من حفل زفافه ظهر فيه الزعيم خلال حفل فاف ابنه رامي وهو يغني ويرقص ويقول “بجوز ابني هجوز ابني”.

صورة عادل إمام في حفل زفاف حفيده تثير الجدل.. حقيقة أم ذكاء اصطناعي؟

أثارت صورة عادل إمام من حفل زفاف حفيده بصحبة الفنانة يسرا حالة من الجدل الواسع والتى تم تداولها بطريقة سريعة مما خلق حالة من طرح عدد من علامات الاستفهام حول حضوره حفل الزفاف.

فى ذكراه .. قصة غريبة بزواج عبد السلام النابلسي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد السلام النابلسي الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، الذي برع في تقديم شخصية البطل الثاني الذي ساهم في إنجاح الكثير من الأعمال السينمائية في زمن الأبيض والأسود.

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

حرص الفنان محمد إمام على التفاعل مع أغنية أحمد سعد “أيه اليوم الحلو ده”، وذلك فى حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام وابن شقيقه رامي.

موقف محرج شهد شرارة الحب بين أمير صلاح الدين وزوجته

حل الفنان أمير صلاح الدين ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة "ON، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، برفقة زوجته وأولاده.

وكشفت ليالي نافع مرسال كواليس بداية تعارفها على زوجها "أمير"، وقالت إنها قابلته لأول مرة لما انضمت لمركز الإبداع مع المخرج خالد جلال في الدفعة الثانية، وكان هو من الدفعة الأولى المشهورة باسم "قهوة سادة"، مضيفة: "وقتها كانت اتعرفت على كل دفعته كلها، ما عدا هو".