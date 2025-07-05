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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موقف محرج شهد شرارة الحب بين أمير صلاح الدين وزوجته

أمير صلاح الدين وزوجته وأولاده
أمير صلاح الدين وزوجته وأولاده
أحمد إبراهيم

حل الفنان أمير صلاح الدين ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة "ON، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، برفقة زوجته وأولاده.

وكشفت ليالي نافع مرسال كواليس بداية تعارفها على زوجها "أمير"، وقالت إنها قابلته لأول مرة لما انضمت لمركز الإبداع مع المخرج خالد جلال في الدفعة الثانية، وكان هو من الدفعة الأولى المشهورة باسم "قهوة سادة"، مضيفة: "وقتها كانت اتعرفت على كل دفعته كلها، ما عدا هو".

أضافت أنها كانت تعمل في الترجمة خلال فترة الصباح، ثم تتوجّه بعد الظهر إلى مركز الإبداع، مشيرة إلى أنها ذات يوم، أثناء عملها، كانت تستمع لأغنية "حر" لفرقة "بلاك تيما"، وكانت تلك أول مرة تستمع فيها للفرقة، وقد أثارت الأغنية إعجابها.

لقاء أمير صلاح الدين بزوجته 

وأشارت إلى أنه عند خروجها من العمل، التقت بأمير بالصدفة، وكان برفقته الفنان محمد ممدوح، وعبرت له عن إعجابها الشديد بالفرقة، فرد عليها: "وسمعتي إيه لبلاك تيما بقى؟"، فقالت له: "أغنية حر"، فكان رده: "بس على فكرة، في حاجات أحسن لبلاك تيما"، متابعة بمزاح: "أنا مشيت بعد الموقف ده وقولت لنفسي الراجل ده لو قابلني صدفة بيغرق عمري ما هنقذه.. ومشيت وكان بالنسبالي انتهى الشخص ده".

لفتت إلى أنها كانت تلتقي بأمير بعد تلك الواقعة، لكنها كانت تتجنّب الحديث معه تمامًا، لتتغير الأمور عندما التقيا في حفل زفاف الفنان محمد ثروت ومنى ثروت، إذ التقت به في الحفل ولم تجلس خلاله مع أحد سواه، ومن ذلك اللقاء بدأت علاقتهما.

من جانبه، علّق أمير على تلك الواقعة قائلاً إنه لم يكن يقصد التكبر، بل كان يرغب في تعريفها على مزيد من أعمال فرقة "بلاك تيما"، خاصة أن الأغنية التي ذكرتها كانت حديثة ولم تنل حقها في الانتشار حينها، فأراد أن يلفت نظرها إلى أغانٍ أخرى تعبر أكثر عن هوية الفريق.

وقال أمير صلاح الدين أنه عندما التقى بزوجته في حفل الزفاف "قلبي اتفتحلها"، موضحا أنه شخص مزاجي، مشيرا إلى أنه شاهد العرض الخاص بها قبل حفل الزفاف في مركز الإبداع، وأعجب بموهبتها وأدائها في العرض.

وأوضح أنه شعر بفرحة كبيرة عندما عرف باسمها الكامل، لأنه اكتشف كونها ابنة العداء السابق نافع مرسال.

وأوضح أمير أنه كان يحب البطل الأوليمبي نافع مرسال لأنه لعب نفس اللعبة ألعاب القوى في نادي الزمالك، كما أن البعض كان يشبهه به في صغره قبل معرفته به.

وأضاف: "كان في كابتن محمود عبد الكريم وكان كبير في السن وبيمرن في نادي الجزيرة، وأنا كنت بلعب كورة في نادي الجزيرة، شافني مرة وعرف إني بلعب كورة، قالي وبتلعب كورة ليه أنت أسود، تلعب ألعاب قوى وتجري أنت عندك قوة الكورة دي بتاعة الناس العادية، قالي تلعب في نادي الزمالك؟ قولتله يا ريت أنا زملكاوي جدا جدا، قالي روح بكرة نادي الزمالك واسأل على كابتن عبد الله".

استطرد: ذهبت لنادي الزمالك بالفعل وقابلت كابتن عبد الله، الذي أخبره أنه شبيه البطل نافع مرسال، من جانبها علقت ليالي بأنها دعت الله قبل لقاء أمير بأن تتزوج رجل يشبه والدها في الطباع.

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