شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف هند عبد الحليم





ويظهر الفيديو والد العروس وهو يسلمها الى عريسها كريم ويقوم بتقبيل راسها، ولفتت هند الانظار اليها بفستانها الجذاب الذى اختارته بعناية شديدة.





اقرا ايضا





واقتصر الحفل على عدد من المقربين وأهل العروسين بجانب الفنانة درة والفنان عمر الشناوى واقيم الحفل فى احدى الفيلات.





وكانت هند عبد الحليم تمت خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “الأب الروحى” الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة.

هند عرض عرض لها مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات”.

الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، واخراج مصطفى أبو سيف.