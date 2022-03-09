بـ علم أوكرانيا.. فيكتوريا بيكهام تحتفل باليوم العالمي للمرأة

حرصت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، علي الاحتفال اليوم العالمي للمرأة الذي وافق أمس الثلاثاء 8 مارس".

ونشرت فيكتوريا بيكهام عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لعلم أوكرانيا، وكتبت "أردت في هذا اليوم العالمي للمرأة أن أغتنم هذه الفرصة اليوم لدعم النساء والأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى دعمنا في الوقت الحالي، والذين تأثروا بالحرب المدمرة على أوكرانيا".

احتفل العالم أمس 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، بعدما اتفقت الدول على تخصيص يوم لكل النساء تقديرا لدورهن المؤثر فى كل المجتمعات والاعتراف بإنجازاتهن الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وتذكيرا بحقوقهن في المساواة بينهن وبين الرجل.

ولكن هناك قصة وراء اختيار يوم 8 مارس بالتحديد ان يكون اليوم العالمي للمرأة وهى:

أنه فى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التى كانت المرأه مجبورة على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت فى دفع المسئولين لطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

