طبيب يقدم ريجيم بعد العيد لاستعادة رشاقة جسمك

بعد نهاية عيد الفطر المبارك لابد أن نخضع لنظام غذائي متوازن لإستعادة رشاقتنا وصحتنا استقبالا لفصل الصيف ولكي نستطيع أن نرتدي ما يحلو لنا من ملابس جذابة.



وكشف الدكتور محمد الفولي استشاري السمنة والمناظير إن تنظيم تناول الطعام بعد العيد أمر ضروري للغاية لأن حلوى ومأكولات العيد ومن قبله رمضان أدى إلي وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي والقولون لذا يجب أن نعمل جاهدين على راحة المعدة والجهاز الهضمي الذي انهك خلال الفترة الماضية.



وأكد الدكتور محمد الفولي أنه يجب أن نخضع لنظام غذائي صحي متوازن حتى نحصل على راحة الجهاز الهضمي ونستعيد رشاقتنا من جديد وهو كالتالي:



الإفطار : ثمرة فاكهه أو عصير طازج بدون سكر + فنجان قهوة أو شاي مع قليل من اللبن الخالي الدسم بدون سكر أو ببديل السكر+ بيضة مسلوقة+ ربع رغيف بلدي.

الغذاء: قطعة لحم مشوي أو مسلوق+ طبق سلطة خضراء بدون زيت + معلقتين أرز أو قطعة من الخبز البلدي حوالي 50 جرام.

بعد الغداء بـ 3 ساعات: قطعة فاكهة متوسطة الحجم.



العشاء: طبق من الفول بزيت الزيتون + طبق سلطة خضراء كبير بدون زيت.

بعد العشاء ب3 ساعات (قبل النوم): كوب من عصير الفاكهة الطازج أو لبن طازج.

وأشار الدكتور محمد الفولي إن هذا النظام يمكن أن نسير عليه لمدة أسبوع مع ممارسة رياضة بإنتظام.