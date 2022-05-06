عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يقدم ريجيم بعد العيد لاستعادة رشاقة جسمك

صدى البلد

 

بعد نهاية عيد الفطر المبارك لابد أن نخضع لنظام غذائي متوازن لإستعادة رشاقتنا وصحتنا استقبالا لفصل الصيف ولكي نستطيع أن نرتدي ما يحلو لنا من ملابس جذابة.

 


وكشف الدكتور محمد الفولي استشاري  السمنة والمناظير  إن تنظيم تناول الطعام بعد العيد أمر ضروري للغاية لأن حلوى ومأكولات العيد ومن قبله رمضان أدى إلي وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي والقولون لذا يجب أن نعمل جاهدين على راحة المعدة والجهاز الهضمي الذي انهك خلال الفترة الماضية.


وأكد الدكتور محمد الفولي أنه يجب أن نخضع لنظام غذائي صحي متوازن حتى نحصل على راحة الجهاز الهضمي ونستعيد رشاقتنا من جديد وهو كالتالي:


الإفطار : ثمرة فاكهه أو عصير طازج بدون سكر + فنجان قهوة أو شاي مع قليل من اللبن الخالي الدسم بدون سكر أو ببديل السكر+ بيضة مسلوقة+ ربع رغيف بلدي.
الغذاء: قطعة لحم مشوي أو مسلوق+ طبق سلطة خضراء بدون زيت + معلقتين أرز أو قطعة من الخبز البلدي حوالي 50 جرام.
بعد الغداء بـ 3 ساعات: قطعة فاكهة متوسطة الحجم.


العشاء: طبق من الفول بزيت الزيتون + طبق سلطة خضراء كبير بدون زيت.
بعد العشاء ب3 ساعات (قبل النوم): كوب من عصير الفاكهة الطازج أو لبن طازج.
وأشار الدكتور محمد الفولي إن هذا النظام يمكن أن نسير عليه لمدة أسبوع مع ممارسة رياضة بإنتظام.

السمنة الجهاز الهضمي الدكتور محمد الفولى محمد الفولي نظام غذائي متوازن نظام غذائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

حكم تعمد ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط مع الإمام؟.. الإفتاء تجيب

صحيفة بريطانية: روسيا ستتعافى من حظر أوروبا للنفط

أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. مصر أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2 يونيو

عربيتك أغلى .. اعرف أسعار سيارات أشهر نجوم هوليود | صور

عيد النصر الروسي يوم يخشاه الجميع ..تحركات للجيش وقرار محتمل بحرب شاملة

زيلينسكي: روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ