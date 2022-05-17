عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لصحة القلب والعيون وتحسين النمو.. السر في الأفوكادو

صدى البلد

 الأفوكادو من الفواكه الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الأفوكادو لصحتك وفقا لموقع بولد سكاى.


1- صحة القلب
يحتوي الأفوكادو على مادة بيتا سيتوستيرول الكيميائية النباتية التى تساعد فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، إنها مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، عندما يتم تناول الدهون الأحادية غير المشبعة باعتدال بدلاً من الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الكوليسترول الضار (LDL).
 

2- صحة العيون 
تم العثور على الكاروتينات لوتين وزياكسانثين أيضًا في هذه الفاكهة لقد ثبت أن كلاهما يحافظ على صحة العين مع تقدمنا فى العمر، وقد يساعدان فى تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر مع تقدمنا فى السن.


3- تحسين النمو
تحتوي الأفوكادو على 3.5 جرام من الدهون غير المشبعة لكل أونصة واحدة (حوالي 1/5 من الأفوكادو) أظهرت الدراسات أن الدهون غير المشبعة مهمة للنمو السليم وتطور الجهاز العصبي المركزي ودماغ الأطفال.


4- ضغط الدم
الأفوكادو خالي من الصوديوم ويوصى به أثناء اتباع نظام داش الغذائي - وهو النظام الغذائي الموصوف للمساعدة في خفض ضغط الدم، ولديه أيضًا كمية جيدة من البوتاسيوم، والذي قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم. 


ووجدت الدراسات أنه عندما يتم تناول الأفوكادو بدلاً من الدهون الأخرى (مثل الزبدة والمايونيز)، يمكن أن تساعد فى التحكم في ضغط الدم.

 

 5- إنقاص الوزن
الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية مع أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كنت تحاول خفض السعرات الحرارية ومواكبة جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

 

 

الأفوكادو من أطعمة مليئة بالعناصر الغذائية الافوكادو تقليل الكوليسترول الضار فوائد الأفوكادو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

موضوعات متعلقة

لمرضى الضغط والقلب.. تعرف على فوائد الأفوكادو

ترشيحاتنا

ما الفرق بين التفسير والتأويل والسر في خواطر الشعراوي؟.. خالد الجندي يرد

روسيا: مقاتلو آوزف المحاصرين في آزوفستال استسلموا دون قيد أو شرط

لأول مرة منذ 56 عاما.. الكونجرس يحقق في ظهور أجسام فضائية بسماء أمريكا

مبادرة إحلال السيارات: البيع بالأسعار القديمة للحاصل على الموافقة قبل 24 أبريل

أسيل محمد فاقدة العيون تحفظ القرآن والأحاديث بطريقة مذهلة..فيديو وصور

فيروس قاتل.. منظمة الصحة العالمية تحذر من جدري القردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

ديبيكا بادكون تظهر مع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان ..صور

فيديو

تفاصيل القبض على مستريح الإسكندرية.. فيديو جراف

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم .. إليك طرق طبيعية لعلاجه

أغنية بتونس بيك بتقنية الـ hd.. فيديو

بعد إخلاء سبيل قمر الوكالة.. ازاي تفرق بين منتجات التجميل الأصلية والمغشوشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي يكتب: الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ