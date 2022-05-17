لصحة القلب والعيون وتحسين النمو.. السر في الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكه الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الأفوكادو لصحتك وفقا لموقع بولد سكاى.



1- صحة القلب

يحتوي الأفوكادو على مادة بيتا سيتوستيرول الكيميائية النباتية التى تساعد فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، إنها مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، عندما يتم تناول الدهون الأحادية غير المشبعة باعتدال بدلاً من الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الكوليسترول الضار (LDL).



2- صحة العيون

تم العثور على الكاروتينات لوتين وزياكسانثين أيضًا في هذه الفاكهة لقد ثبت أن كلاهما يحافظ على صحة العين مع تقدمنا فى العمر، وقد يساعدان فى تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر مع تقدمنا فى السن.



3- تحسين النمو

تحتوي الأفوكادو على 3.5 جرام من الدهون غير المشبعة لكل أونصة واحدة (حوالي 1/5 من الأفوكادو) أظهرت الدراسات أن الدهون غير المشبعة مهمة للنمو السليم وتطور الجهاز العصبي المركزي ودماغ الأطفال.



4- ضغط الدم

الأفوكادو خالي من الصوديوم ويوصى به أثناء اتباع نظام داش الغذائي - وهو النظام الغذائي الموصوف للمساعدة في خفض ضغط الدم، ولديه أيضًا كمية جيدة من البوتاسيوم، والذي قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.



ووجدت الدراسات أنه عندما يتم تناول الأفوكادو بدلاً من الدهون الأخرى (مثل الزبدة والمايونيز)، يمكن أن تساعد فى التحكم في ضغط الدم.

5- إنقاص الوزن

الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية مع أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كنت تحاول خفض السعرات الحرارية ومواكبة جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.