لإطلالة أنيقة.. تعرفي على موضة فساتين زفاف المحجبات ربيع 2022

تشعر بعض العرائس المحجبات بحيرة أثناء البحث عن فساتين زفاف فخمة وأنيقة للظهور بإطلالة مُختلفة وغير تقليدية في ليلة العمر، ومؤخراً أصبحت أغلب تصميمات فساتين الزفاف الصيفية تعتمد على استخدام أقمشة الدانتيل لتغطية الذراعين والرقبة، بدلاً من الاستعانة بأقمشة الكريب التقليدية في تصميم أكمام للفستان.

وقالت مصممة الأزياء ريهام علان، الفساتين بأكمام منتفخة امتدت لتشمل فساتين زفاف المحجبات، فقد تم الجمع بين الأساليب القديمة والحديثة في مظهر واحد وتم الجمع بين الأكمام المنفوخة وفستان عادي أو مطرز ببساطة لكي تناسب المحجبات وهو نمط كلاسيكي مستوحى من الثمانينيات.

وأضافت مصممة الأزياء، أن يوجد العديد من الموديلات الجديدة لفساتين الزفاف التي تناسب المحجبات لعام 2022 ومنها الفساتين الضيقة من الخصر أو المصممة من الجيبر أو الدانتيل بالكامل، والمرصعة بالفصوص اللامعة، والأكمام الواسعة أو المنفوشة.

ومن أفضل صيحات فساتين الزفاف لربيع وصيف 2022 التي ستعمل بشكل جيد مع الحجاب هي الفساتين ذات التنورة الزائدة "اوفر سكيرت"، فهو بسيط ومتعدد الاستخدامات لأنه يتيح لك تبديل مظهر زفافك من أسلوب الحفل الأنيق والفخم إلى أسلوب أبسط وأكثر راحة، حتى تتمكنى من الرقص طوال الليل.

