علاج تسمم الرنجة.. تعرف على الأعراض وكيف تكشف فساده

تسمم الرنجة هو ناتج عن تناول سمك الرنجة الملوث، حيث تكون نمت البكتيريا أثناء التخزين غير السليم للرنجة وتنتج البكتيريا سم scombroid، من المحتمل أن يكون سم سكومبرويد ، أو أن يكون السم مزيجًا من الهيستامين والمواد الكيميائية الشبيهة بالهيستامين.

لا يوجد اختبار موثوق به بنسبة 100 % لتقييم وجود هذا السم في الرنجة، لذا الطبخ يقتل البكتيريا ولكن السموم تبقى في الأنسجة ويمكن امتصاصها بعد تناول الطعام.

تشمل الأسماك الحساسة التي تنتج سم سكومبرويد الباكور ، والسريولا ، والأنشوجة ، والسلمون الأسترالي ، والسمك الأزرق ، والبونيتو ، والكاهاواي ، والرنجة ، والماكريل ، وماهي ماهي ، وسمك الإبرة ، والصوري ، والسردين ، والسكيبجاك ، والواهو ، والتونة ذات الزعانف الصفراء، وفقا لما نشره موقع emedicinehealth.

ما هو علاج تسمم الرنجة؟

يقترح العديد من الأطباء أن التقيؤ المستحث قد يساعد في إزالة السم إذا كان الشخص المصاب مستيقظًا ومنبهًا وأكل الرنجة مؤخرًا (أو طعامًا آخر) خلال الساعات الثلاث الماضية، يمكن استخدام الفحم الفموي في بعض المرضى الذين تمت رؤيتهم مبكرًا بعد تناول كميات كبيرة من الرنجة الذي يحتمل أن تحتوي على كميات كبيرة من سم السكومبرويد، يوصي بعض الأطباء بضرورة ضخ المعدة لإزالة الأطعمة قبل تناول الفحم، علاوة على ذلك غالبًا ما يتم إعطاء سوائل وريدية للمرضى حيث قد يصابون بالجفاف بسبب القيء.

يمكن علاج تسمم سكومبرويد بالديفينهيدرامين (بينادريل) من 25 إلى 50 مجم عن طريق الفم (أو عن طريق الوريد في البداية) كل 6 ساعات و قرص واحد من رانيتيدين (زانتاك) مرتين يوميًا حسب الحاجة لتقليل الأعراض أو إيقافها.

علاج تسمم الرنجة



أعراض تسمم الرنجة



يحدث التسمم بالكلوبيوتوكسين عند البشر الذين يأكلون الأسماك الملوثة بالسم، يحدث هذا السم في الأسماك التي تتغذى على العوالق ، مثل الرنجة والأنشوجة والسمك العظمي والسمك المنثور والطربون والسردين، توجد هذه الأسماك في المياه الساحلية لأفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهندي والمحيط الهادئ، يوجد الكلوبيوتوكسين بشكل أكثر شيوعًا في الأسماك التي يتم صيدها في الصيف، يتركز السم في أعضاء الأسماك وهو عديم الطعم والرائحة، السمية لا تعتمد على نضارة الأسماك أو حجمها، السم لا يتحلل عندما ينضج السمك.

علامات تنذر بتسمم الرنجة

أكد موقع webmd ، أن تبدأ أعراض تسمم الرنجة سريعًا بشكل عام ، بعد حوالي 30 دقيقة إلى ساعة واحدة بعد تناول الرنجة وتشمل:

غثيان

القيء

تدفق مائى - صرف

المغص

الإسهال

صداع الراس

قد تشمل الأعراض الأخرى:

قشعريرة

حرقان في الفم

الحمى

إحساس غير عادي بخفقان القلب.

تشمل ردود الفعل الشديدة انخفاض ضغط الدم وسرعة ضربات القلب والصفير.

تستمر الأعراض عادة حوالي ثلاث ساعات ، لكن يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة لبضعة أيام.

ما الاختبارات لتشخيص تسمم الرنجة؟

عادةً ما يتم إجراء التشخيص الافتراضي بناءً على الملاحظة السريرية للأعراض جنبًا إلى جنب مع تاريخ تناول الرنجة قبل وقت قصير من ظهور الأعراض، تتم الإشارة إلى أدلة داعمة إضافية من خلال استجابة الشخص للعلاج، نادرًا ما يتم إجراء التشخيص النهائي باختبار يكتشف مستويات عالية من الهيستامين بشكل غير طبيعي في عينات الأسماك التي تناولها الشخص.

أعراض تسمم الرنجة

أعراض الرنجة الفاسدة



كيف تتحقق مما إذا كانت الرنجة فاسدة؟ سوف تحتاج إلى التفكير في بعض العوامل مثل تاريخ البيع المطبوع على العبوة ، ومكان حفظ الرنجة ، وشكل الرنجة ورائحته.

يمكن أن تكشف هذه الأشياء ما إذا كانت الرنجة فاسدة، لتجنب التسمم الغذائي ، يوصى برمي الأسماك بمجرد ظهور أي علامات مرئية على التلف.

نعرض لكم فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تحديد ما إذا كانت الرنجة فاسدة وكيفية الحفاظ على الأسماك النيئة بشكل صحيح، كيف تتحقق مما إذا كانت الأسماك سيئة؟

قبل قضاء كل وقتك في الخطوات المطلوبة لتدخين السمك أو قليه ، قد ترغب في التحقق مما إذا كانت الرنجة لا تزال طازجة، عادةً ما تكون حواسك هي الأداة الأكثر موثوقية، بعض العلامات الشائعة للرنجة الفاسدة تشمل اللحم اللبني اللزج ( طلاء سميك) ، ورائحة مريبة.

هذا صعب لأن الأسماك لزجة وذات رائحة كريهة. ومع ذلك ، تصبح هذه الإشارات أكثر وضوحًا عندما تفسد الرنجة يجب أن تلمع الرنجة الطازجة كما لو أنها خرجت للتو من الماء.

