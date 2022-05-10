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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الرنجة المدخنة بمذاق لا يقاوم

الرنجة المدخنة
الرنجة المدخنة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الرنجة المدخنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الرنجة .

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طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل

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أبرزها تناول الموز والبقدونس.. نصائح تساعدك على التخلص من أضرار الرنجة والفسيخ

الرنجة المدخنة

المقادير:

كيلو رنجه او سمك هولندي فريش او مجمد.

ملح وسط خشن مع ملح وسط.

طريقة عمل الرنجة الرنجة المدخنة 

1.يتم غسل السمك جيدا وهي مقفوله دون فتحها وبعد ذلك تجفيفها من اي مياه باستخدام مناديل المطبخ

2.تمليح السمك من اول الرأس حتى ذيلها كاملة باستخدام الملح الخشن مع الوسط (الحرش) ويتم تركها بالملح من 24 ساعه حتى 48 ساعه علي الاكثر مع التهويه الجيده ويتم وضعها على شبكه خارجيه حتي تتخلص من الماده الموجوده بها أثناء التمليح وبعد مرور الوقت يتم غسلها مره ثانيه من الملح وتجفيفهاجيدا

يتم تجفيفها بمناديل المطبخ جيدا لان هذا قد يسبب ان السمك تفرقع في الفرن وقت التدخين فلابد من التأكد انها مجفها تماما نحضر بسيخ شوايه اوخطاف ونعلق السمك في فرن البوتاجاز من جمب عين السمكه وتعلق من رأسه ولابد ان يكون المسافه بينها وبين الشاره الخشب التي توضع في قاع الفرن فرق حوالي من 50 الي 60 سم ونشغل الفرن علي ٥٠ درجه مئويّة دره حراره منخفضه جدا مع اضافه فحم ونشاره خشب على قاعده الفرن ونعلق السيخ المعلق به الرنجه ونترك السمك في الفرن 30 دقيقه في حاله استخدام لكيلو واحد من الرنجه وتترك في الفرن ربع ساعه بعد الغلق.

ملحوظة

1. الرنجه تحتاج ملح يقال عليه ملح حرش مابين الناعم والخشن عكس الفسيخ يحتاج ملح خشن لانه يساعد على التمليح بشكل تدريجي حتى لا تكون ملحه ولا السمكه تنشف لكن الرنجه مختلفه.

2. انواع السمك الموجوده بالمصانع أسماك مستورده افضلهم النوع الهولندي وأهم خطوه في الرنجه هي خطوه التمليح ولابد ان يتملح 72 ساعه في المصنع لكن في البيت اقل وقت هو 12 ساعه.

3.علينا وضع في الاعتبار ان كميه الرنجه اذا زادت عن 4  سمكات او الكيلو اذا وصلت الي عدد كبير من أسياخ الرنجه فقط تصل الوقت الي ساعتين.

4.بالنسبه الصوص الخاص الذي يفضله الناس لوضعه هوالسموك صوص يباع في السوبر ماركت او نتركها علي طبيعتها.

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