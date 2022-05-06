أبرزها تناول الموز والبقدونس.. نصائح تساعدك على التخلص من أضرار الرنجة والفسيخ

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية: إن "الرنجة والفسيخ من الوجبات الجميلة جدًا ولكن مفضل أن نتناولها ملح خفيف.. مشكلة الرنجة مش في الدهون والسعرات الحرارية لكن المشكلة في كمية الملح الموجودة فيها.. وده بيسبب اختزان المياه في الجسم وبالتالي الزيادة في الوزن".





وتابع "سالم" عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أنه يجب بعد تناول الرنجة والفسيخ تقليل الملح وتناول كميات كبيرة من المياه لتذويب الملح الموجود في الجسم وتناول مضرات للبول منها البقدونس و الأعشاب والموز لاحتوائه على البوتاسيوم .



وأشار إلى :" الزبادي بالليمون والمشروب السحري القرفة بالزنجبيل وغيرها من الوصفات الأخرى غير مثبتة علميًا في أي نظام من أنظمة الدايت"، معقبًا :" كل هذه الأشياء عبارة عن إيحاءات فقط لاغير".



