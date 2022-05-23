أمن القاهرة: ضبط عصابة مسلحة تسرق المواطنين بالإكراه في الساحل

ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي عصابة مسلحة تسرق المواطنين بالاكراه في حي الساحل ، كما تم ضبط لص لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض في مدينة نصر ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم أحمد أبو سنة رئيس مباحث قسم شرطة الساحل يفيد ورود بلاغ من سيدة - مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال سيرها فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ، بخطف حقيبة يدها وبداخلها أوراق خاصة بعملها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية أمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش – طلقات نارية – كمية من مخدر الهيروين

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة البخارية "تم ضبطها" ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين وأقرا بإرتكابهما عدد 9 حوادث سرقة متنوعة بذات الأسلوب ، والتصرف فى الهواتف المحمولة المستولى عليها من متحصلات نشاطهما بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (صاحب محل هواتف محمولة – مقيم بذات الناحية)

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص "مجهول الهوية" مصاب بجرح طعنى من الجهة اليسرى "أدى لوفاته".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أجراها المقدم أحمد البنداري رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثالث ، تبين حضور المجنى عليه للمستشفى مستقلاً دراجة بخارية "توك توك" وبه الإصابات المشار إليها إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه وعُثر بحوزته على بطاقة رقم قومى "غير خاصة به" ، أمكن التوصل إلى صاحب الرقم القومى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) بإستدعائه أقر بتعرضه لواقعة سرقة حافظة نقوده.

وأمكن من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأن المجنى عليه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة)

وأضاف بسابقة قيام المجنى عليه بتسليمه هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة بقصد التصرف فيه بالبيع وتمكن من بيعه مقابل مبلغ مالي وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه وطالبه بدفع المبلغ المالى قيمة بيع الهاتف المحمول وطلب منه إقتسام المبلغ فرفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام تم إتخاذ الإجراءات القانونية.