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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجهودنا ضاع.. عبد الناصر محمد: إنبي تعرض للظلم التحكيمي أمام الأهلي والمحلة|فيديو

إنبي
إنبي

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال مباراتي الأهلي وغزل المحلة في الدوري.

وقال عبد الناصر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "يجب أن نواكب التطور الذي يحدث في العالم لتطوير مستوى التحكيم وتقنية الفيديو".

وأضاف "هدف فوز الأهلي أمامنا من تسلل واضح والمشاهد العادي شاهد ذلك، وأيضا المباراة لم تتوقف كثيرا ليحتسب الحكم 7 دقائق وقت ضائع".

وواصل "قلة عدد الكاميرات في الملعب تؤثر على أداء تقنية الفيديو ويجب أن يكون العدد أكبر من ذلك".

وأكمل "ما يحدث من أخطاء تحكيمية يضيع مجهود فريق بالكامل وجهاز فني وإدارة".

وتعجب قائلا: "لماذا لم يخرج الحكم لمشاهدة الفيديو في هدف فوز الأهلي مثلما فعل في حالتين خلال المباراة".

وأفصح "محمد الصباحي أخبرني بزيادة الوقت الضائع في الشوط الأول أمام الأهلي بسبب الاستماع كثيرا لحكام الفيديو".

وأردف "غزل المحلة حصل على ركلة جزاء من خطأ تحكيمي جسيم أمامنا واللعبة لا يوجد بها خطأ".

وأتم تصريحاته "وصلتني معلومة لا أعرف مدى صحتها أن إيهاب جلال سيضم الثلاثي مصطفى شلبي ومصطفى شكشك ومحمود جاد لمعسكر المنتخب المقبل".

 

 

https://fb.watch/dd3H7u-qcJ/

 

الأهلى غزل المحلة محمد الصباحي حكام الفيديو أون تايم سبورت

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