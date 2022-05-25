مساعد وزير العدل يفتتح 4 مكاتب لتوثيق الشهر العقاري بالدقهلية

افتتح نائب وزير العدل للشهر العقاري، اليوم، عددا من مقرات الشهر العقاري بالمنصورة ومركز اجا و تمي الامديد فى إطار تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مقار الشهر العقاري والتوثيق على مستوي الجمهورية.



حضر الافتتاح المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم، و المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمستشار سامح رمضان السيد، بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والمستشارين نبهان عبدالهادى ويامن يوسف عن المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم وتامر الخطيب رئيس محكمة المنصورة الابتدائية.



حيث تم إفتتاح 4 فروع توثيق مختلفه بمحافظة الدقهلية هى فرع توثيق ضواحى المنصورة، ومأمورية السجل العينى والتوثيق بتمى الامديد، وفرع توثيق نادى قضاة المنصورة بعد رفع كفاءتهم، وفرع توثيق ميت العامل مركز اجا الجديد كليا.



كما يجرى افتتاح خمسة فروع غدا الخميس بمحافظة الدقهلية هى فرع توثيق المنصورة النموذجي وفرع توثيق كفر الجنينه مركز نبروه وفرع توثيق ضواحى ميت غمر وفرع توثيق أتميده مركز ميت غمر بعد رفع كفاءتهم وفرع توثيق البلامون مركز اجا الجديد كليا

يذكر ان الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد الذى يختصر الإجراءات التى يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف، كما يتيح خدمات مميزة كالحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل"، وإمكانية اجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يحقق إنجازا للتعاملات فى وقت أسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.